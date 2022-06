Frecciabianca tra Palermo e Catania, stop per lavori in estate: fermo dopo 7 mesi

In estate stop al collegamento, di recente "nascita", per via di specifici lavori. I dettagli e le alternative offerte.

Quest’estate non sarà possibile usufruire del Frecciabianca di Trenitalia, il collegamento Palermo-Catania-Messina. La linea, che ha fin dall’esordio scatenato perplessità per via della discutibile velocità e non ha riscosso grande successo, si fermerà nei prossimi mesi per via di alcuni cantieri volti al raddoppio ferroviario. Lo stop si verifica dopo appena sette mesi dall’inaugurazione, avvenuta a novembre 2021.

In particolare, secondo le ultime indiscrezioni, la linea risulterà chiusa tra Bicocca e Catenanuova dal 12 giugno al 12 settembre.

Il Commissario Rfi per l’opera, Filippo Palazzo, ha definito ai microfoni della testata La Repubblica tali lavori come “fondamentali”.

“Per andare avanti con il raddoppio – ha spiegato Palazzo –, si svolgono, come sempre, d’estate per limitare i disagi di studenti e pendolari”.

In attesa di ricevere conferme sul futuro del collegamento, in alternativa al Frecciabianca, agli interessati vengono riservate le seguenti possibilità:

un percorso di 4 ore e 8 minuti con pullman sostitutivi;

o