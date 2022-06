Concorso INPS, 3.014 posti per diplomati: bando in scadenza

Concorso Inps: ultime ore per presentare la domanda per una delle selezioni più attese dell'anno 2022. Ecco una guida su come e dove presentare la domanda.

Ultimissime ore per partecipare al concorso Inps 2022 per operatori contact center. Si tratta di uno dei bandi più attesi dell’anno, sebbene la selezione alla fine sia stata dedicata alla stabilizzazione a tempo indeterminato di alcuni dipendenti dell’ente. Si tratta comunque di un’ottima opportunità da cogliere per stabilizzarsi all’interno di un ente pubblico.

Vediamo tutti i dettagli sui posti e su come inviare le candidature.

Concorso INPS 2022 in scadenza

C’è ancora qualche ora di tempo per candidarsi e partecipare così al bando. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 9 giugno 2022 (ore 16:00). Chiunque fosse interessato dovrà procedere con l’invio della candidatura esclusivamente in via telematica, utilizzando le credenziali SPID o CNS, nonché la carta di identità elettronica 3.0 (CIE).

Nello specifico, sarà necessario utilizzare una specifica applicazione, a cui si accede attraverso l’indirizzo internet https://bando.inpsservizi.it. Una volta all’interno della piattaforma, basterà seguire le indicazioni.



Requisiti per partecipare

Ma chi può inviare la domanda? Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data del 1° giugno 2021, risultano addetti al servizio del contact center multicanale dell’INPS. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

età non inferiore a 18 anni;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o regolare permesso di soggiorno per lavoro;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego pubblico, né essere stato interdetti dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

godimento dei diritti politici e civili in Italia e/o nello Stato di appartenenza;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo in Italia e/o nello Stato di appartenenza;

idoneità fisica.

Sedi di lavoro

Le sedi di lavoro sono le seguenti: Abruzzo; Calabria; Campania; Lazio; Lombardia; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Umbria.

Concorso Inps 2022: figure ricercate

I 3014 posti messi a bando saranno così distribuiti: 2895 operatori di contact center; 98 team leader; 13 responsabili di sala; 8 specialisti formazione e qualità.