Meteo Sicilia, 2 giugno tra sole rovente e forte caldo: le previsioni

Meteo Sicilia 2 giugno: secondo le previsioni, quest'anno la Festa della Repubblica sarà caratterizzata da forte caldo e un sole rovente in tutta l'isola.

Meteo Sicilia 2 giugno: si prospetta una giornata di forte caldo e cieli sereni in tutta l’Isola, che senza dubbio lascerà coloro i quali volevano organizzare delle attività all’aria aperta molto contenti. Infatti, le condizioni metereologiche saranno generalmente ottimali, anche se bisognerà fare attenzione alle alte temperature, soprattutto se ci espone al sole per la prima volta nel corso di questa stagione.

Già a partire da domani, 1 giugno 2022, si inizierà a sentire l’effetto di Scipione, vale a dire l’anticiclone che sta portando il gran caldo anche in Sicilia. I cieli saranno sereni ovunque in Sicilia e si segnala il rischio di temperature ben al di sopra dei 33 gradi, mentre in alcune città si sfioreranno i 37 gradi. Inoltre, il forte caldo non è destinato a lasciare la Sicilia molto presto dato che nel prossimo weekend potrebbe persino aumentare.

Invece, in merito alla giornata del 2 giugno, le previsioni sono quelle di sole e caldo in tutte le città siciliane. Da Agrigento a Trapani, le province siciliane saranno colpite da una morsa di caldo che porterà con sé cieli sereni ma anche temperature attorno ai 34-35 gradi. Per esempio ad Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, la temperatura massima sfiorerà i 35 gradi. Il vento sarà debole o moderato quasi ovunque e non ci sarà rischio di precipitazioni.

Anche per quanto riguarda la città di Catania il 2 giugno sarà caratterizzato da forte caldo con temperature che raggiungeranno anche i 34 gradi e cieli sereni. Per coloro i quali hanno intenzione di stare all’aria aperta, bisognerà fare attenzione ai raggi UV che a Catania saranno particolarmente violenti nelle ore tra le 11 e le 17 del 2 giugno. Tuttavia, il forte caldo nella città etnea aumenterà nei prossimi giorni e nel weekend potrebbe raggiungere picchi ben oltre i 38 gradi.