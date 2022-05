2 giugno, cosa fare e dove andare a Catania e provincia: 5 idee originali

2 giugno, cosa fare a Catania e provincia: sono diverse le proposte per trascorrere la Festa della Repubblica in maniera rilassata e originale, da soli o in compagnia.

2 giugno, cosa fare e dove andare a Catania? Si tratta della domanda che molti abitanti della città e della provincia etnea si stanno ponendo in questi giorni. Infatti, la giornata del 2 giugno è per molti un’occasione per trascorrere del tempo in famiglia, con amici o anche in solitudine per rilassarsi dal tran tran quotidiano. Tuttavia, complici i due anni di pandemia che hanno un po’ disabituato le persone all’organizzazione di simili giornate, le idee per trascorrere la Festa della Repubblica scarseggiano. Ecco quindi 5 idee originali per rispondere alla fatidica domanda “2 giugno: cosa fare e dove andare a Catania e provincia?”.

2 giugno cosa fare, fumetti: Etna Comics

Un’idea che va bene per grandi e piccini, l’Etna Comics non può di certo mancare tra le idee per trascorrere il 2 giugno 2022. Infatti, si tratterà del secondo giorno della fiera del fumetto a Catania, evento durante il quale è possibile incrociare sul proprio cammino supereroi ma anche protagonisti delle più celebri sagre fantasy, senza dimenticare il mondo dei manga. Ogni anno l’Etna Comics raccoglie sempre più persone appassionate del settore, e a giugno ritorna dopo uno stop durato 2 anni presentando un programma che riscuoterà senza dubbio molto successo.

Mare: dove andare a Catania e provincia

Un’altra idea evergreen per trascorrere le giornate di festa è quella di andare al mare, soprattutto per chi ha la fortuna di vivere in una città sul mare come Catania. Infatti, sono diverse le spiagge libere nella provincia di Catania dove poter trascorrere una giornata in compagnia di famiglia e amici. Inoltre, le condizioni meteo dovrebbero essere favorevoli e permettere un vero e proprio anticipo dell’estate nell’area di Catania.

Arte: Mostra Bansky – Andy Warhol

Per gli amanti dell’arte, un’ottima idea potrebbe essere quella di visitare l’esclusiva mostra Bansky – Andy Warhol, soprattutto considerando che la conclusione dell’esposizione si avvicina. Infatti, originariamente la mostra a Palazzo della Cultura di Catania, sarebbe dovuta finire proprio il 2 giugno ma, considerando il grande successo riscosso da pubblico, stampa e critica, si è deciso di posticipare la fine della mostra al prossimo 5 giugno.

Escursioni: gite fuori porta nel Catanese

Il bel tempo e la bella stagione, si sa, richiamano la voglia di stare all’aria aperta. Per questo motivo tra le idee per trascorrere il 2 giugno a Catania e provincia non può mancare il grande classico della gita fuori porta. Sono diverse le bellezze che si trovano nei dintorni di Catania, come nel caso di Caltagirone dove fino al 12 giugno 2022 sarà possibile assistere all’evento della Scala Infiorata. E ancora Taormina, Acireale, o visitare la Cunziria di Vizzini, vale a dire uno dei borghi fantasma della Sicilia. Infine, per chi abita in provincia, visitare la città di Catania con le sue bellezze barocche e in pietra lavica potrebbe essere una valida alternativa.

2 giugno, cosa fare a Catania e provincia: relax

Infine, per proporre delle idee che vadano bene per tutti, ecco l’ultima proposta: relax. Infatti, per chi lavora o ha semplicemente bisogno di staccare la spina, il 2 giugno potrebbe essere una giornata da passare in tranquillità senza stare in mezzo alla confusione. Ci si può dedicare ai propri hobby, come la lettura, il giardinaggio, sfogare la propria creatività o dedicarsi alla riorganizzazione della casa. Può anche essere un’occasione per dedicare del tempo a sé stessi, o ancora, per i più stanchi e pigri, per concedersi una giornata di ozio sul divano per recuperare una serie tv, ricaricando le pile per le prossime giornate.