Netflix, uscite di giugno 2022: tornano Peaky Blinders e The Umbrella Academy

Sta per arrivare giugno: porta con sé una ventata di novità, tra le quali figurano anche i film e le serie in uscita sulla piattaforma streaming Netflix. Tra grandi ritorni e nuove uscite, ecco tutti i titoli in arrivo.

Maggio è ormai agli sgoccioli: poco più di dieci giorni e lascerà il posto al mese estivo per eccellenza, quello che segna la fine delle attività scolastiche e il vero e proprio inizio, per i più, delle vacanze. Quale miglior modo per rilassarsi, se non godendosi le nuove uscite di giugno 2022 su Netflix? Per il mese in arrivo, la celebre piattaforma di streaming ha in serbo dei grandi e attesissimi ritorni.

Netflix: le serie da guardare a giugno 2022

L’attesa è ormai finita: tornano due amatissime serie, attese da lungo tempo dai fan di tutto il globo. Il 10 giugno, infatti, arriveranno sei episodi di Peaky Blinders, serie che vede il ritorno di Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy, per la sesta e ultima stagione; il 22 giugno, invece, torneranno i protagonisti di The Umbrella Academy, giunta alla sua terza stagione.

Ma a giugno vi saranno altre serie in arrivo:

il 2 giugno arriverà Borgen;

arriverà Borgen; il 3 giugno sono attese L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale? e la seconda stagione di Floor Is Lava;

sono attese L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale? e la seconda stagione di Floor Is Lava; il 10 giugno , assieme a Peaky Blinders, arriverà First Kill;

, assieme a Peaky Blinders, arriverà First Kill; il 15 giugno è attesa God’s Favorite Idiot, mentre per il giorno successivo arriverà la seconda stagione di Love&Anarchy;

è attesa God’s Favorite Idiot, mentre per il giorno successivo arriverà la seconda stagione di Love&Anarchy; il 18 giugno arriverà SPRIGGAN;

arriverà SPRIGGAN; il 24 giugno, infine, usciranno Man vs Bee e La Casa di Carta: Corea.

I film in arrivo a giugno 2022

Sono diversi i film che sono in arrivo su Netflix il prossimo mese. Tra di questi, occorre ricordare Hustle, in uscita l’8 giugno e che vede per protagonisti Adam Sandler e Queen Latifah, e Spiderhead, in arrivo il 17 giugno e che vede per protagonista Chris Hemsworth. Arriveranno inoltre Leprechaun Returns, Charlie’s Angels: Più che mai, Hummingbird, Interceptor, Jennifer Lopez: Halftime, La ira de Dios, Toma Ikuta – La sfida del Kabuki e, infine, Ben Crump: lotta per i diritti civili.