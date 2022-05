Stasera in Tv: in onda “La fredda luce del giorno” e “Licenza di matrimonio”

Cosa guardare stasera in tv? La redazione di LiveUnict consiglia una serie di film da godersi in totale tranquillità dal divano di casa propria. Ecco alcuni titoli.

Tutte lo vogliono [Rai 2, ore 21:20]: Chiara ha una professione con un nome attraente, anche se inquietante: fa la food designer, cioè prepara cibo bello da guardare in società con una madre terribilmente snob e vagamente ingombrante. Orazio ha un mestiere con un nome decisamente meno attraente, ma più rassicurante: fa lo sciampista per cani, lavora per un maghrebino appassionato di soap opera e ama il cibo “buono da mangiare”. La sua ultima relazione risale a quattro anni prima e da allora preferisce la compagnia degli animali a quella delle donne. Chiara invece ha ritrovato dopo anni Raffaello un vecchio amico, il bello e impossibile primo amore dell’adolescenza. Bello come un tempo, e certamente meno impossibile di allora. Potrebbe avere quello che ha sempre desiderato, potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto. Ma perché l’incontro con Orazio rischia di cambiare la vita di Chiara?

La fredda luce del giorno [Italia 1, ore 21:10]: Will Shaw arriva in Spagna per trascorrere una settimana di vacanza insieme alla famiglia ma, a causa delle difficoltà che sta attraversando sul lavoro e del rapporto teso che ha con il rigoroso padre Martin, non riesce a godersi a pieno il clima di spensieratezza. La situazione peggiora poi quando la famiglia viene sequestrata da un gruppo di persone che scopre essere agenti dei servizi segreti intenzionati a recuperare una misteriosa valigetta. Tutto il suo mondo va in frantumi: tra sospetti e verità celate, l’unica persona di cui può fidarsi è Lucia, una sorellastra che non sapeva di avere ma che sembra determinata quanto lui nel ritrovare la valigetta e liberare la famiglia.

Il vizietto [Cine 34, ore 21:00]: Una coppia di omosessuali, un italiano e un francese, vivono come marito e moglie e gestiscono a Saint-Tropez un night per travestiti. L’italiano ha nel suo passato una relazione con una donna, dalla quale è nato un figlio. Questi, raggiunti i vent’anni, si fidanza con la figlia di un uomo politico che sta per intraprendere una crociata contro l’immoralità.

Licenza di matrimonio [Canale 27, ore 21:10]: Ben e Sadie devono frequentare il corso di preparazione al matrimonio della loro parrocchia prima di poter andare a vivere insieme. A tenere il corso è un simpatico quanto particolare reverendo che metterà a dura prova il rapporto di Ben e Sadie