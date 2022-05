Stasera in TV: in onda “Il coraggio di essere Franco”, docu-film su Battiato

Il weekend è ancora troppo lontano, ma la redazione di LiveUnict vi consiglia una pausa con i film e i documentari di questa sera. Ecco alcune proposte.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura. Anche il piccolo schermo offre ottime alternative: ecco le migliori, secondo la redazione di LiveUnict.

Il coraggio di essere Franco [Rai 1, ore 21.25]: ad un anno dalla morte del maestro Franco Battiato, il docu-film che racconta il genio che ha esplorato nuovi orizzonti musicali. La voce di Alessandro Preziosi conduce in un viaggio nella vita e carriera dell’autore grazie ad archivi inediti e riprese nelle case di Milano e di Milo.

Man in Black 3 [Nove, ore 21.25]: le avventure degli agenti K e J che combattono contro gli alieni per difendere la Terra, si ritrovano in un viaggio nel tempo e nel passato nella vita di J.

Something Borrowed [La5, ore 21.10]: Rachel, single infelice e ottimo avvocato, e Darcy, la migliore amica, si ritrovano in un conflitto amoroso quando una delle due si ritrova a letto con l’uomo che ha sempre inseguito.