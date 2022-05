Stasera in TV: in onda “Revenant” e “Notting Hill”

Giornata stancante dopo le prime alte temperature? La Redazione di LiveUnict vi consiglia alcuni film da guardare stasera in TV rilassati sul divano.

Mine Vaganti [Rai Movie, ore 21.10]: Commedia-capolavoro di Ferzan Ozpetek con un cast stellare e vincitrice di cinque Nastri d’Argento e due David. Racconta di Tommaso, che si è deciso a rivelare la propria omosessualità al padre conservatore ma viene bruciato sul tempo dal fratello Antonio che fa coming out prima di lui.

Revenant [TV8, ore 21.30]: Film che valse l’Oscar come miglior attore protagonista a Leonardo DiCaprio. Ambientato durante gli anni 20 del diciannovesimo secolo, racconta la storia di Glass, un uomo che sa come muoversi tra i territori inesplorati dell’America. Glass ha il compito di proteggere suo figlio ma durante uno scontro con un grizzly rimane ferito quasi mortalmente. Un uomo parte della sua compagnia decide di restare per dargli sepoltura ma si rivelerà un traditore che spingerà Glass a cercare vendetta.

Notting Hill [La5, ore 21.10]: Un libraio, interpretato da Hugh Grant, si innamora di una famosa attrice americana (Julia Roberts) entrata per caso nel negozio di libri a Notting Hill, Londra. Nascerà una storia d’amore improbabile ma che vale la pena di essere vissuta.

Men in Black [Nove, ore 21.20]: Film di fantascienza di fine anni ’90 con Will Smith e Tommy Lee Jones nei panni di K. e J. Sono due uomini in nero che lavorano per un’agenzia governativa non ufficiale che si occupa dell’immigrazione clandestina degli alieni sulla Terra, da tempo presenti tra gli esseri umani anche sotto diverse sembianze.