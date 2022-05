Dalla Luna piena della Fragola alle Arietidi: gli eventi astronomici di giugno

Giugno 2022 all'insegna di spettacolari eventi astronomici: ecco quali e le date da non perdere.

Quest’anno il caldo di giugno sarà accompagnato da qualche “evento speciale”. Si parla di “appuntamenti con il cielo” che i appassionati di astronomia, ma non solo, dovranno affrettarsi a segnare sul proprio calendario personale. Ecco a quali si fa riferimento.

Inizio giugno con una congiunzione

Già nei primi giorni del mese sarà possibile osservare all’alba Marte e Giove che, dopo la congiunzione di maggio, si allineeranno quasi perfettamente il 1° giugno.

Luna piena della Fragola

Si continua con martedì 14 giugno, per cui si prevede un plenilunio da non perdere. Quest’anno si manifesterà quella che i nativi americani chiamano la “Luna piena della Fragola”, per via del fatto che nel sesto mese dell’anno tali frutti giungono a maturazione.

Questa sarà la prima Superluna 2022. Si tratterà, di fatto, di una luna al perigeo, situata dunque nel punto più vicino alla Terra: ciò significa che gli osservatori potranno ammirare un satellite ancor più grande.

Sciami meteoritici

Inoltre, al 22 maggio al 2 luglio, attese le Arietidi ovvero la pioggia di meteoriti diurna più intensa che esista. Picco, però, previsto per il 7 giugno.

Altri fenomeni

Ma non è finita qui. Tra il 19 e il 27 giugno si attende poi un allineamento di ben cinque pianeti, con Mercurio leggermente in basso rispetto agli altri (Venere, Marte, Giove e Saturno).

Se di questo allineamento si può godere anche a occhio nudo osservando il cielo da est a sud-est, utilizzando un telescopio sarà possibile osservare anche Urano, godendo così di una congiunzione di sei pianeti.

Il 21 giugno appuntamento con il solstizio d’estate, ovvero con la giornata più lunga dell’anno.