Meteo Sicilia, arriva anticiclone africano Scipione: previsti anche 40°

Meteo Sicilia: arriva l'anticiclone Scipione e si alzano le temperature. Ad annunciarlo sono adesso gli esperti. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: il caldo non arretra, anzi sembra destinato ad aumentare. Per questa settimana è, di fatto, previsto l‘arrivo di Scipione, nuovo anticiclone africano che dovrebbe metterà a dura prova diversi italiani.

Anticiclone Scipione: le previsioni degli esperti

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, durante questa nuova settimana, Scipione colpirà la Penisola. Si tratta di una nuova “cellula di alta pressione sub-tropicale” che, tuttavia, dovrebbe risultare nettamente più caldo di Hannibal, già noto.

Quali sono le conseguenze di questo arrivo? Le temperature dovrebbero alzarsi, risultare ancor più roventi. Occorre, tuttavia, compiere le giuste distinzioni.

Secondo gli esperti, al Nord il caldo e l’umidità di questa fase non dovrebbe impedire lo “sviluppo di forti temporali”, in particolare sull’arco alpino. Situazione diversa, invece, al Centro-Sud, per cui non si menzionano precipitazioni ma l’ennesimo aumento delle temperature.

“Scipione – riferiscono gli esperti de IlMeteo.it – potrebbe dominare incontrastato almeno 5-6 giorni, sfiorando anche i 40°C sulle estreme regioni meridionali ma anche sulle due Isole maggiori“.

Non si esclude, infine, un possibile cedimento dell’alta pressione a cavallo del fine settimana , ma solo sulle Regioni del Nord.

Meteo Sicilia: le temperature attese

Si fa riferimento, dunque, ad un caldo a dir poco estivo, ma anticipato. E in effetti, consultando già oggi il sito IlMeteo.it, si ottengono parziali conferme su quanto previsto. Già oggi si suderà, soprattutto a Siracusa e a Catania, zone in cui sono previste temperature massime rispettivamente di 36 e 33 gradi. Ma gli isolani dovranno prepararsi a ben altro.

Di fatto già per mercoledì 1 giugno sono attesi picchi di 38° nel Siracusano, di 36° nell’Agrigentino. Per quanto riguarda invece le previsioni meteo Catania, giorno 1 si potrebbero sfiorare i 35 gradi. Più in generale le temperature massime previste per mercoledì superano in tutta la Sicilia i già estivi 28 gradi.

Facendo riferimento a quanto trapelato da IlMeteo.it, le temperature indicate potrebbero aggiornarsi e divenire così più alte.