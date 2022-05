Catania, riapre solarium in Piazza Europa: le novità

Si riducono i costi per una stagione in ripresa: a giugno, dopo quattro anni, riapre il Solarium di Piazza Europa.

Con l’avvento della bella stagione e l’esponenziale aumento delle temperature nei weekend, per tutta la Sicilia, e soprattutto per la nostra città dalla duplice costa, il mare diventa il relax più ambito.

Dopo uno stop lungo quattro anni, dovuto anche alla situazione pandemica, l’amministrazione comunale è riuscita a trovare un compromesso per la realizzazione del tanto atteso Solarium di Piazza Europa.

Nonostante le difficoltà iniziali per il reperimento dei materiali primari, come i tubi di ferro, la struttura, che si estende per 500 metri quadrati, per ridurre i notevoli costi della spesa pubblica, verrà così realizzata direttamente sul basolato lavico con ingresso diretto al mare. Inoltre, i lavori per l’imminente stagione balneare sono in corso pure a San Giovanni Li Cuti, dove si sta procedendo per la costruzione della passerella per disabili.

Il ritorno alla vita quotidiana e la ripresa post Covid-19 coinvolgerà, dunque, pure l’estate 2022 e da giugno si potrà ritornare “spiaggiati” in mezzo al blu e alle laviche rocce.