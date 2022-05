Aeroporto Fontanarossa, offerte flash voli low cost: dove si può andare da Catania

L'estate sta arrivando: perché non prenotare un buon viaggio durante il quale trascorrere le proprie ferie? Le compagnie Wizz Air e Ryanair mettono a disposizione degli utenti catanesi diversissime tratte nazionali e internazionali a prezzi vantaggiosi.

Manca poco più di un mese: la stagione estiva è ormai alle porte, e porta con sé la fine delle attività scolastiche, così come l’inizio delle ferie per molti lavoratori. Quale miglior modo per celebrarle, se non prenotando una vacanza? Proprio per questo motivo, la compagnia aerea low cost Ryanair sta proponendo ai propri viaggiatori delle mete imperdibili a prezzi vantaggiosi, applicando fino al 15% di sconto su diverse tratte.

Non solo, per festeggiare la propria “maggiore età”, il compimento dei 18 anni, la compagnia ungherese Wizz Air sta proponendo ai propri utenti il 18% di sconto su tutte le tratte. Ma quali destinazioni sono raggiungibili dallo scalo etneo? Eccole, nel dettaglio.

Ryanair: le mete raggiungibili da Catania

I viaggiatori in partenza da Fontanarossa, dunque, potranno scegliere tra diversissime rotte: caratteristica comune a tutte le tratte è l’internazionalità. La compagnia low-cost irlandese, infatti, propone agli utenti catanesi due mete in Germania (Francoforte – Hahn da 37,99€ e Berlino – Brandeburgo da 23,99€), due mete spagnole (Siviglia, da 25,19€ e Madrid, da 42,89€) e tre mete in Polonia (Katovice, da 24,99€, Cracovia e Varsavia – Modlin da 29,79€).

Non solo: vi sono altre mete internazionali raggiungibili da Catania, comprese nell’offerta proposta da Ryanair. Si tratta di Malta, Marsiglia e Rodi (con biglietti che partono da 12,99€), Budapest e Sofia (a partire da 14,99€), Bruxelles – Charleroi (da 20,19€) e Eindhoven (da 29,79€). I voli sono prenotabili fino alla fine di oggi, 19 maggio: una volta selezionata la propria offerta, essa verrà applicata ai voli in partenza da oggi fino al prossimo 30 giugno 2022.

Wizz Air: i voli da Catania

Quale miglior modo per celebrare il diciottesimo anno d’età della compagnia low-cost ungherese prenotando uno dei tanti voli diretti in partenza dall’aeroporto di Catania – Fontanarossa? Solo per oggi, la compagnia propone il 18% di sconto su tutte le rotte, senza limite sul periodo di viaggio. Si ricordi che, tramite i voli blu-fucsia della compagnia ungherese, si possono raggiungere mete nazionali quali Milano, Torino, Roma, Bologna, Venezia, Verona, Pisa, e internazionali, dalla Grecia agli Emirati Arabi Uniti.