Cosa fare a Catania e provincia il 2 giugno: tutti gli eventi

2 giugno 2023: gli eventi a Catania e dintorni per inaugurare il mese all'insegna della curiosità e del relax.

Per chiudere con un maggio incerto, è bene non mancare ad eventi interessanti per questo 2 giugno 2023, in cui poter cominciare a godere di uno sprazzo d’estate tra Catania e i dintorni.

Nonostante il mese di maggio appena trascorso ci abbia più che altro lasciati con l’amaro in bocca, visti i prolungati periodi di pioggia e le svariate allerte meteo diramate pressoché su tutta la Sicilia, giorno 2 giugno si avvicina ed inaugura il primo weekend in cui poter approfittare di un sano relax pre-estivo.

Durante la giornata che celebra l’anniversario di un passo fondamentale per la storia italiana, poiché esattamente il 2 giugno 1946 il popolo italiano votò per scegliere tra Monarchia e Repubblica, a Catania e dintorni si svolgeranno diversi eventi che potrebbero attirare grande curiosità o, semplicemente, far passare qualche ora in modo certamente diverso.

Eventi a Catania per il 2 giugno

Giorno 2 giugno, a Catania , il centro fieristico Le Ciminiere in viale Africa sarà di nuovo coloratissimo per dare il via alla seconda giornata di EtnaComics 2023 , manifestazione anche quest’anno ricca di ospiti e di tanti stand adatti agli appassionati di fumetti, videogiochi e cosplay o ai semplici curiosi.

, il centro fieristico Le Ciminiere in viale Africa sarà di nuovo coloratissimo per dare il via alla seconda giornata di , manifestazione anche quest’anno ricca di ospiti e di tanti stand adatti agli appassionati di fumetti, videogiochi e cosplay o ai semplici curiosi. Se invece si desidera rimanere nel centro città, Piazza Università accoglierà a braccia aperte tutti gli amanti della musica e, soprattutto, dell’artigianato: la mostra “Catania Liutaia“, che verrà inaugurata il primo di giugno e si troverà tra le sedi del Palazzo Centrale e di Palazzo Sangiuliano, ha lo scopo di esporre non solo gli strumenti a corde ma la produzione storica catanese, rendendo omaggio ad un pezzo della tradizione della città.

2 giugno 2023: cosa fare in provincia