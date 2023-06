UNICT – A Catania “Il Mese della Ciminiera Scientifica”: info e date

A Catania è arrivato "Il Mese della Ciminiera Scientifica", un'iniziativa promossa dall'Università di Catania e dal CSFNSM: i dettagli dell'evento.

A Catania è arrivato il “Mese della Ciminiera Scientifica”, una kermesse di divulgazione scientifica ospite della Città della Scienza di Catania tra maggio e giugno 2023. L’evento corrisponde ad un progetto per la diffusione e la promozione della cultura scientifica, organizzato su iniziativa dell’Università di Catania e del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia (CSFNSM), nell’ambito del programma bando L. 113/1991 PANN20_00606, finanziato dal MUR.

Già attivo dallo scorso 13 maggio e fino al prossimo 12 giugno 2023, La Ciminiera Scientifica prevederà diversi eventi che spaziano dall’olografia e video mapping a laboratori, includendo anche gli AperiScienza. Questi ultimi si svolgeranno i giovedì e venerdì sera e prevederanno una “passeggiata” attraverso alcune delle più attuali ricerche scientifiche. Lo scopo è quello dell’alta formazione in tecniche multimediali, in particolare, applicate alle strutture architettoniche della Città della Scienza (CdS) dell’Università di Catania. Previste anche visite guidate ogni lunedì, mercoledì e venerdì mattina ma anche i mercoledì pomeriggio, durante le quali i borsisti del CSFNSM e il personale dell’Area Terza Missione di Unict accompagneranno i visitatori lungo l’esposizione.

La scelta dell’edificio di Città della Scienza sito in Via Simeto 23 a Catania è data dal fatto che quest’ultimo ha ricoperto un ruolo storico per la vita della città, in quanto antica raffineria di zolfo, testimonianza del periodo in cui l’estrazione rappresentava una delle principali fonti di ricchezza per tutta l’isola. A ricordare, in particolare, il ruolo storico di CdS è la grande ciminiera che sovrasta il cortile della struttura, che rappresenta la sede ideale per lo svolgimento di questo progetto costituendo un legame tra il passato della Città, il presente ed il futuro delle innovazioni scientifiche.

Obiettivo della Ciminiera Scientifica, evento rivolto a tutte le età, è l’utilizzo di metodologie innovative, attrattive e smart di forte impatto sul pubblico per la divulgazione scientifica. In particolare, la video mappatura della ciminiera e la realizzazione di proiezioni olografiche nella grande vetrata della facciata di CdS.

Protagonisti del progetto, oltre i ricercatori, sono gli studenti delle scuole secondarie superiori attraverso il contest “La Ciminiera Scientifica” in cui gruppi di studenti si cimenteranno nella creazione di render a tema scientifico da utilizzare per la video mappatura della ciminiera o per la proiezione olografica sulla vetrata.

Per maggiori informazioni sull’evento e per eventuali prenotazioni, si rimanda al sito ufficiale dell’inizativa.