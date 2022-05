Centri commerciali aperti il 2 giugno a Catania e provincia: gli orari

Molti centri commerciali a Catania e provincia, durante il 2 giugno, Festa della Repubblica, rimarranno aperti ma subiranno delle modifiche riguardanti gli orari. Ecco i dettagli

Centri commerciali aperti il 2 giugno

La maggior parte dei centri commerciali a Catania e provincia rimaranno aperti e seguiranno gli orari dei giorni festivi. Alcuni organizzeranno alcune attività per i più piccoli. Ma vediamo nello specifico gli orari.

Centro commerciale Katané

Il centro commerciale Katané rimarrà aperto durante il 2 giugno dalle ore 10 alle ore 21. Inoltre, durante tale giornata, a partire dalle ore 17 saranno presenti, per incontrare i fan, Ninna e Matti e a scattare numerose foto insieme.

Centro Sicilia

Il Centro Sicilia, ha avvisato tramite un post su Facebook nella loro pagina ufficiale che il centro commerciale rimarrà aperto il 2 giugno dalle ore 10 alle ore 21 e che dunque sarà possibile concedersi una giornata di shopping al fresco visto le alte temperature in arrivo.

Porte di Catania

Le porte di Catania ha annunciato gli orari di apertura e chiusura del 2 giugno. Sia ipermercato, sia negozi che i ristoranti rimarranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle ore 21.

Sicilia Outlet Village

Per gli amanti dello shopping di lusso, il 2 giugno è un occasione per andare all’Outlet Sicilia Village per concedersi shopping e relax in quanto quest’ultimo rimarrà aperto dalle ore 10 alle ore 21.