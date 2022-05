Meteo Catania, rischio incendi e ondate di calore: il nuovo avviso

Meteo Catania: ancora rischio incendi e ondate di calore per domani, 1 giugno 2022. Ecco cosa indica il nuovo avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Meteo Catania: anche il primo giorno di giugno sarà caratterizzato dal rischio di ondate di calore ed incendi. È quanto si evince dall’ultimo avviso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Rischio incendi

Per quanto concerne il rischio di incendi per domani (1 giugno), è stato diramato lo stato di preallerta per quattro province dell’Isola. “Bollino arancione”, di fatto, per:

Catania ;

; Palermo;

Enna;

Caltanissetta.

Rischio ondate di calore

Si menzionano le province di Catania e Palermo anche in riferimento al rischio di ondate di calore.

Di fatto, tanto per il Catanese quanto per il Palermitano, viene indicato per la giornata di domani un livello 1 di rischio. A cosa si fa riferimento? Con “livello 1” si indicano condizioni meteorologiche che possono “precedere il verificarsi di condizioni di rischio”.

Di seguito l’ultimo avviso del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.