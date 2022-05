Catania, preallerta per rischio incendi: il bollettino della Protezione Civile

Catania, preallerta per rischio incendi prevista per la giornata odierna: l'avviso nel bollettino rilasciato dalla Protezione Civile della Regione Siciliana.

Catania, preallerta per rischio incendi: è questo il risultato del bollettino rilasciato ieri dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Sicilia riguardo alla giornata di oggi. Secondo la leggenda riportata all’interno dell’avviso pubblicato dalla Protezione Civile, lo stato di preallerta corrisponde al secondo livello su tre. Infatti, l’ultimo livello è quello che viene generalmente definito come allerta rossa.

La Protezione Civile ha quindi reso noto come nel corso della giornata odierna, 31 maggio 2022, si potrebbe correre il rischio di livello medio di incendi nella provincia di Catania e in quella di Siracusa. Per fortuna, nonostante il grande caldo di questi ultimi giorni e di oggi in particolare non è presente alcun avviso di rischio ondate di calore che si possano abbattere sulle città siciliane. Tuttavia, secondo la previsione del bollettino, un’ondata di calore potrebbe colpire proprio la città di Catania nella giornata di domani. Si tratterebbe di un rischio ondata di calore di livello 1, quindi di allerta gialla, ma per informazioni più sicure sarà necessario attendere il nuovo bollettino.