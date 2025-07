Meteo Sicilia: la nostra isola è stretta nella morsa di un’ondata di calore tra le più intense degli ultimi anni. Il bollettino meteo regionale parla chiaro: temperature roventi in tutte le province, picchi sopra i 40 °C e rischio incendi elevatissimo. Un quadro critico, con giornate torride, umidità elevata e notti che non portano sollievo. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, in attesa di un possibile cambiamento a partire dalla metà della settimana.

Meteo Sicilia, ben 38 gradi in piena sera

Ieri, alle ore 19:00 a Catenanuova, nell’Ennese, il termometro continuava a segnare 38 gradi. Una giornata torrida, senza sole diretto ma incredibilmente afosa. Il caldo intenso non ha risparmiato nessuna zona della Sicilia: a metà giornata, le temperature hanno superato i 40 °C non solo a Enna, ma in diverse aree dell’isola. A Partinico si sono toccati i 41 °C, mentre ad Agira la colonnina di mercurio ha raggiunto i 41,4 °C. Francofonte e Mezzojuso sono tra i centri più caldi, con 41,8 °C registrati nel pomeriggio, dopo che in mattinata si erano già sfiorati i 38 °C. Anche altre località interne come Paternò (38,2 °C), Motta Sant’Anastasia (38 °C) e Sigonella (38,9 °C) hanno registrato temperature elevate. Nei capoluoghi, Catania ha toccato i 33 °C e Palermo i 32 °C, ma il tasso di umidità ha fatto percepire un caldo ancora più opprimente rispetto ai valori reali.

Meteo Sicilia, allerta rossa per rischio incendi

Secondo l’Avviso n. 149 della Protezione Civile Siciliana, l’emergenza caldo e incendi è pienamente in corso. Oggi, tutte le province dell’isola, tranne Agrigento e Trapani, sono in allerta rossa per rischio incendi. Le condizioni meteo attuali evidenziano temperature estreme che in alcune zone interne della regione superano i 44 gradi, con valori percepiti ancora più elevati a causa dell’umidità.

L’avviso raccomanda di evitare attività all’aperto nelle ore centrali della giornata, di bere molta acqua e di prestare attenzione a soggetti fragili come anziani, bambini e persone con patologie croniche. La Protezione Civile sottolinea anche il divieto assoluto di accendere fuochi, utilizzare attrezzature a fiamma libera o effettuare lavori che possano generare scintille o surriscaldamenti nei campi, nei boschi o in prossimità di aree verdi. Le autorità sono in stato di massima allerta e invitano i cittadini alla massima collaborazione, segnalando tempestivamente focolai e situazioni sospette.

Meteo Sicilia, ancora caldo per mercoledì 23 luglio

Le previsioni per domani, mercoledì 23 luglio, indicano che il caldo continuerà ad interessate tutta la regione. Le temperature resteranno stabili o in leggera diminuzione, soprattutto nelle zone interne e orientali dell’isola. La città più calda sarà Caltanissetta con ben 37 gradi di massima e 21 gradi di mina. A seguire le città di Ragusa e Agrigento con messime di 35 gradi. Caldo torrido anche nella nostra città di Catania, con massime di ben 34 gradi.