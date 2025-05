Meteo Sicilia: via a una nuova settimana con temperature stabili ovunque e qualche nuvola che caratterizzerà il cielo di alcune province dell’Isola. Ecco, nel dettaglio, le previsioni a partire dalla giornata di oggi, lunedì 12 maggio, fino a mercoledì 14 maggio.

Meteo Sicilia: lunedì 12 maggio

La giornata odierna si presenta con tutte le temperature massime oltre i 20 gradi. Città più calda è Agrigento, la cui massima tocca i 26 gradi, seguita da Catania, Siracusa e Ragusa con 23. In quest’ultima, previste piogge e schiarite nelle ore pomeridiane con precipitazioni modeste. Nubi sparse che accompagneranno tutte le province dell’Isola, con qualche pioggia debole sparsa ma nulla di allarmante. Venti deboli e moderati ovunque.

Meteo Sicilia: martedì 13 maggio

Scenario quasi uguale, quello previsto per la giornata di domani, martedì 13 maggio. Agrigento si conferma la provincia più calda con 25 gradi di massima. Seguono Messina e Siracusa con 23 gradi. A Catania la massima sarà di 22 gradi, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, così come nel resto dell’Isola. Venti un po’ più intensi, moderati in tutte le province.

Meteo Sicilia: mercoledì 14 maggio

Ancora nubi sparse per la giornata di mercoledì 14 maggio. Messina e Siracusa saranno le citta più calde della Sicilia, con una temperatura massima di 23 gradi. Catania, Trapani, Agrigento e Caltanissetta seguono con 22 gradi. Nella provincia Nissena il cielo sarà coperto per buona parte della giornata e non sono da escludere delle precipitazioni che saranno, presumibilmente, deboli. Venti ancora da tenere d’occhio, sempre moderati in tutte le province siciliane.

Il resto della settimana

Stabilità che, dunque, caratterizza il tempo di questi primi giorni della settimana, seppur con qualche nuvola. Tuttavia, il maltempo sembra essere dietro l’angolo. La giornata di giovedì 15 maggio, infatti vedrà precipitazioni ovunque, anche di carattere temporalesco. Le previsioni potrebbero essere soggette a cambiamenti ma non sono da escludere eventuali allerte meteo se la situazione dovesse rimanere la stessa.

Situazione già in miglioramento nel corso di venerdì e con il weekend soleggiato in tutte le province.