Pietre e tubi su binari prima dell’arrivo del treno: 6 minori denunciati nel Catanese

Ben 6 giovanissimi segnalati al Tribunale per i minorenni di Catania, dopo aver posizionato pietre e tubi sui binari. Risalgono alle scorso 18 maggio azioni analoghe: un macchinista, in quell'occasione, era riuscito ad evitare il peggio.

Pericolosa “bravata” a Grammichele di 6 ragazzini che avrebbero posizionato pietre di grosse dimensioni e tubi di ferro sui binari nella stazione ferroviaria di Grammichele, rischiando di fare deragliare i treni dalle proprie corse.

I 6 ragazzini, sorpresi due notti fa, sono stati segnalati per danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti al Tribunale per i minorenni di Catania. Alcuni di loro sono stati bloccati mentre lanciavano dei sassi contro la facciata della stazione e 4 hanno meno di 14 anni, quindi non imputabili. Tutti frequentano la stessa scuola media di un paese della zona.

Occorrerà accertare, ora, se i 6 giovanissimi siano anche i responsabili delle medesime azioni, avvenute il 18 maggio scorso sullo stesso tratto di linea. Anche in quell’occasione sarebbero stati posizionate grosse pietre e materiale ferroso, tra cui rastrelliere di ferro per biciclette.

Un capotreno evita il peggio

Provvidenziale, in quel caso, l’intervento di un macchinista, che ha evitato l’impatto.Di fatto, lo scorso 18 maggio, sarebbe stato direttamente quest’ultimo, proveniente da Catania e diretto a Caltagirone, a fermare il convoglio, rallentando durante l’ingresso alla stazione di Grammichele ed evitando così la pericolosissima collisione.

L’indagine era stata avviata proprio a seguito di questo episodio, dopo una denuncia presentata da un capotecnico delle Ferrovie dello Stato. Identificati dai militari dell’arma, i 6 sono stati riconsegnati ai genitori, questi ultimi convocati in caserma a seguito delle procedure di riconoscimento.