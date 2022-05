Vaiolo delle scimmie in Sicilia: negativo il primo paziente sospetto

Aggiornamenti in merito ai due sospetti casi di Vaiolo delle scimmie in Sicilia: referto negativo per uno di loro.

Risale a soli due giorni fa la notizia di due sospetti casi di vaiolo delle scimmie anche in Sicilia. Nelle scorse ore sono arrivati aggiornamenti a riguardo.

Uno dei due soggetti, un egiziano di 17 anni ricoverato dallo scorso 21 maggio, è risultato negativo al test, eseguito negli scorsi giorni dal reparto di Malattie Infettive del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo: non ha, dunque, contratto il vaiolo. Il responso è stato fornito dal laboratorio di virologia dell’Istituto “Spallanzani” di Roma.

Il giovane migrante rimarrà comunque ricoverato per ulteriori accertamenti ma, secondo quanto trapelato, godrebbe di buona salute.

Si attendono ancora risposte certe, invece, in merito al secondo caso sospetto. Anche in questo caso si tratta di un migrante, ma di 30 anni e marocchino, ricoverato presso il reparto di Infettivologia del Policlinico di Palermo. Questo presenterebbe la medesima sintomatologia del ragazzo di 17 anni.