Incidente a Catania tra auto e scooter: lunghe code in circonvallazione

Un nuovo incidente si è verificato sulle strade della città di Catania: sul luogo sono intervenuti i soccorsi, mentre il traffico è in tilt.

Incidente a Catania: questa volta a rimanere coinvolti sono stati un’auto e uno scooter nella circonvallazione della città etnea. L’incidente è avvenuto attorno all’ora di pranzo, verso le 13:30 in circonvallazione zona di San Nullo. Nello specifico, si tratta della rotonda che permette l’accesso al quartiere Cibali e precede la fermata metro San Nullo in direzione Nesima.

Sul posto sono intervenuti il 118 per prestare i primi soccorsi e la Polizia Municipale per effettuare gli opportuni rilievi. Si attendono informazioni in merito alla dinamica dell’incidente, ma sembrerebbe essere stato causato da un mancato rispetto della precedenza. Inoltre, a causa dell’incidente si sono create lunghe code in circonvallazione, complice anche l’orario di punta, con traffico congestionato a partire dal Tondo Gioeni.