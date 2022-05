Referendum e Amministrative in arrivo: gli errori da evitare in cabina elettorale

Il 12 giugno anche i siciliani saranno chiamati a votare per i Referendum e, in alcuni casi, per le Amministrative. Ecco tutti gli errori da non commettere all'interno della cabina elettorale.

Il 12 giugno gli italiani dovranno esprimere un voto sui Referendum sulla giustizia e, anche in alcuni Comuni siciliani, si terranno anche le elezioni amministrative.

Agli elettori verrano distribuite sette schede: successivamente questi come dovranno procedere? Ecco come non commettere errori.

Elezioni: gli errori da non fare

Come già anticipato, le schede saranno sette: cinque per i quesiti referendari e due per le amministrative. Dato il numero, notevole, occorrerà in primo luogo ricordare di non sovrapporre le schede. Sovrapponendole, infatti, si rischia che il segno apposto su una scheda venga ricalcato in quella sottostante.

Come votare?

Per il Consiglio comunale è previsto il voto disgiunto, per cui la scheda (di colore blu) sarà valida soltanto in determinati casi:

si può votare un sindaco di uno schieramento e il/i consigliere/i (massimo 2 e di sesso diverso) del partito avversario;

si può indicare un solo nome di consigliere oppure due nomi ma di sesso differente;

si può votare solo il sindaco;

si possono votare soltanto i consiglieri.

Di conseguenza, qualora venissero indicati due candidati entrambi uomini o donne la scheda verrebbe annullata.

Niente foto e schede nulle

Andrà, inoltre, ricordato che scattare foto all’interno della cabina elettorale è severamente vietato. Chiunque lo facesse potrebbe incorrere in una multa molto salata.

Infine è vietato apporre sulle schede, tanto su quelle relative ai Referendum quanto su quelle fornite per le Amministrative, qualsiasi altra indicazione o fare segni. In questi casi la scheda verrà considerata nulla.