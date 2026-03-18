In vista del Referendum Costituzionale confermativo che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, la direzione Servizi demografici, decentramento e statistica comunica che è in corso la distribuzione delle tessere elettorali.

Per quanto riguarda la prima emissione della tessera, i cittadini possono recarsi negli uffici del Centro Direzionale San Leone, in via Alessandro La Marmora n. 23, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00. Sono previste aperture straordinarie venerdì 20 e sabato 21 marzo dalle ore 9:00 alle 18:00, domenica 22 marzo dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 23 marzo dalle ore 7:00 alle 15:00.

Nel centro direzionale, nei medesimi giorni e orari, è possibile richiedere il duplicato della tessera elettorale in caso di furto o smarrimento, la sostituzione per esaurimento degli spazi disponibili e l’aggiornamento a seguito di cambio di domicilio.

La distribuzione delle tessere elettorali è garantita anche nelle sedi delle Circoscrizioni (Municipi) : 1ª Circoscrizione (via Zurria 67), 2ª Circoscrizione (via P.G. Frassati 2 e Centro Servizi di via Cavaliere 133), 3ª Circoscrizione (via R.G. Castorina 10), 4ª Circoscrizione (via Don Minzoni), 5ª Circoscrizione (Centro Servizi di via L. Vigo 43) e 6ª Circoscrizione (Stradale San Giorgio 27). Anche in queste sedi si osserveranno gli orari ordinari e le aperture straordinarie per il periodo elettorale previsti nel centro direzionale San Leone.

Le tessere (anche nel caso di duplicato) possono essere richieste e ritirate direttamente dall’interessato, con valido documento di riconoscimento, oppure da un convivente o incaricato munito di delega e copia del documento di identità del delegante.

Analoghe modalità sono previste per la sostituzione della tessera elettorale per esaurimento degli spazi, per la quale è inoltre obbligatorio esibire la tessera originale completa. Le stesse disposizioni si applicano anche per l’aggiornamento della tessera a seguito di cambio di domicilio.