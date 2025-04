L’8 e il 9 giugno 2025, in concomitanza con le elezioni europee, gli italiani saranno chiamati a votare su cinque referendum abrogativi riguardanti il sistema giudiziario. I quesiti, promossi dalla Lega e supportati da altre forze del centrodestra, mirano a modificare alcune leggi chiave. Il primo chiede di separare le carriere di giudici e pubblici ministeri: se vince il SÌ, non sarà più possibile passare da un ruolo all’altro. Il secondo propone di limitare il potere discrezionale del Consiglio Superiore della Magistratura, rendendo più rigide le nomine: il SÌ impone regole più trasparenti. Il terzo quesito riguarda l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio: se vince il SÌ, il reato verrà eliminato. Il quarto propone di restringere l’uso della custodia cautelare a casi gravi: con il SÌ, sarà più difficile applicarla. Infine, il quinto quesito riguarda il voto degli avvocati nei consigli giudiziari: il SÌ permetterebbe agli avvocati di partecipare alle valutazioni dei magistrati.

Come presentare domanda e le scadenze

Gli elettori residenti nel Comune di Catania, che sono iscritti nelle liste elettorali e possiedono almeno il diploma di scuola media inferiore, ma non sono iscritti nell’albo degli scrutatori, possono presentare la domanda per essere inseriti nella lista degli scrutatori sostituti. La scadenza per inviare la domanda è il 30 aprile 2025.

Per fare richiesta, è necessario inviare la domanda, corredata di una copia di un documento di identità valido, a uno dei seguenti indirizzi e-mail:

servizidemografici.catania@pec.it

ufficio.elettorale@comune.catania.it

In alternativa, è possibile consegnare la domanda di persona presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Catania, situato in via Alessandro La Marmora. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:00.

Sarà quindi necessario compilare un modulo da inviare via email o da consegnare in presenza, di seguito la domanda inoltrare.