Caltagirone, restauro Scala di Santa Maria del Monte: stanziati 550mila euro

La Scala di Santa Maria del Monte, monumento simbolo della città di Caltagirone, verrà restaurata e riqualificata: è questa l’ottima notizia che arriva da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha concesso al Comune del catanese un contributo di ben 550mila euro per avviare e svolgere i lavori sul monumento calatino.

La notizia è stata accolta con gioia dal sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, che ha ringraziato il parlamentare regionale Francesco Cappello, autore della proposta all’ARS, spiegando come questa sia “un’iniziativa di grande valore, con cui il monumento conosciuto in tutto il mondo, che più e meglio identifica Caltagirone, potrà essere oggetto di interventi di recupero e riqualificazione“.

Il sindaco ha inoltre aggiunto che in breve tempo saranno avviate “le dovute interlocuzioni istituzionali per compiere gli atti conseguenziali, compreso il trasferimento delle somme, e per giungere, prima possibile e d’intesa con la Soprintendenza, alle procedure di evidenza pubblica propedeutiche all’avvio dei lavori”. Soddisfazione da parte del parlamentare Cappello, che ha infine sottolineato come “porteremo avanti un progetto di significativo impatto per un monumento di grande fascino, meta costante di visitatori, e per la città tutta”.