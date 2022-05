Ryanair, vacanze estive low cost da Catania: le destinazioni

Ryanair ha lanciato vantaggiose offerte per voli da Catania verso alcune magnifiche capitali europee. Di seguito le migliori destinazioni.

La nota compagnia aerea low cost Ryanair ha lanciato vantaggiose offerte per alcune capitali europee direttamente con volo diretto dall’Aeroporto di Catania Fontanarossa. Dunque per chi ha voglia di prenotare le vacanze estive questa è l’occasione giusta per fare delle vacanze low cost. Le offerte sono valide per tutti i voli effettuati dal 1° giugno al 31 luglio.