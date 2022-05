Meteo Sicilia, caldo in tutta l’Isola: picchi fino a 36 gradi

Meteo Sicilia, caldo su tutta l'Isola: di seguito le previsioni per la settimana, che inizia già con temperature molto alte.

Meteo Sicilia: le temperature estive sono ormai arrivate. La settimana in corso, infatti, sarà molto calda, con picchi che arriveranno, nella giornata di domani 24 maggio, fino a 36 gradi. Sabato, invece, in alcune parti dell’Isola sono previsti temporali: di seguito i dettagli.

Meteo Sicilia: le previsioni per la prima parte della settimana

Secondo ilmeteo.it, le previsioni per la giornata di oggi 23 maggio portano sole e caldo in gran parte dell’Isola, ma il cielo sarà sereno su tutto il territorio. Le temperature più alte sono quelle di Siracusa, Caltanissetta e Catania: a Siracusa, infatti, la massima sarà di 34 gradi, mentre nelle altre due città di 32. La temperatura minima più bassa, invece, è quella registrata per Enna, di 11 gradi, che però raggiungerà una massima di 29.

Per il resto della settimana la situazione non cambierà molto: addirittura, domani a Siracusa è prevista una massima di ben 36 gradi. Mercoledì, giovedì e venerdì, invece, il sole ed il caldo lasceranno spazio ad alcune nuvole, che però non rinfrescheranno l’aria: ad Agrigento, infatti, la massima sarà comunque di 32 gradi, mentre le temperature nelle altre città si manterranno dai 25 gradi in sù.

Sabato: previsti temporali

Se la prima parte della settimana sarà molto calda, le temperature scenderanno, anche se di poco, sabato: il meteo Sicilia prevede, infatti, temporali e piogge quasi su tutta l’Isola. Dagli oltre 30 gradi, in questo modo, le temperature si abbasseranno e a Siracusa, per esempio, dove martedì sono previsti 36 gradi, sabato ne sono previsti 27.

Domenica, invece, tornerà il sole in quasi tutte le città: solo a Messina il cielo sarà poco nuvoloso.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Questa settimana anche Catania sarà molto calda, con temperature estive. Se per oggi è prevista una massima di 32 gradi e sembra già troppo alta, domani si raggiungeranno i 34 gradi, con vento debole che quindi non attenuerà il caldo.

Inoltre, Catania si classifica tra le città siciliane più calde di questa settimana e se nelle altre sabato pioverà, nella città etnea questo non succederà, ci saranno solo nubi sparse, che almeno faranno abbassare la temperatura massima, anche se di poco, che arriverà a 25 gradi.