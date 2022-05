Meteo Sicilia, weekend rovente con anticiclone Hannibal: atteso caldo record

Meteo Sicilia: quello ormai dietro l'angolo sarà un weekend torrido. O almeno è quanto previsto dagli esperti. Ecco le previsioni per le singole province.

Meteo Sicilia: la presenza di Hannibal, anticiclone africano, dovrebbe rendere il fine settimana ormai alle porte davvero rovente. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, si potrebbe battere il caldo record registrato diversi anni fa.

In particolare, secondo quanto riportato dagli esperti, le temperature massime previste per sabato 21 maggio in alcune città della Penisola potrebbero superare quelle, altissime, di maggio 2003. Gli esperti fanno riferimento, in particolare, a:

Torino;

Milano;

Bologna;

Ferrara;

Palermo;

Cagliari

Ma non è finita qui. Attese per questo fine settimana “condizioni di disagio elevate in Pianura Padana, soprattutto lungo l’asta del fiume Po”.

Si esplicita, inoltre, che le condizioni bio-meteorologiche previste durante le ore centrali della giornata non risultano adatte per bambini piccoli o persone anziane. Per avere un po’ di tregua da questo caldo torrido bisognerà attendere la notte, momento della giornata in cui le temperature risulteranno più fresche.

Meteo Sicilia: le previsioni per il weekend

Già per venerdì 20 maggio, tanto al Nord quanto a Centro e al Sud Italia, sono previsti caldo e sole. Possibili temporali pomeridiani potrebbero verificarsi soltanto in settori montuosi.

Venerdì nel Siracusano il termometro potrebbe raggiungere anche i 28 gradi. La temperatura massima prevista nel Catanese, così come nell’Agrigentino, è invece di 27 gradi.

Previsto per sabato un aumento delle temperature in diverse province dell’Isola. A Catania e Agrigento si potrebbero sfiorare anche i 29 gradi, a Ragusa i 28, a Caltanissetta anche 27.

Ad ogni modo il picco è atteso nel Siracusano: in quest’area la temperatura massima prevista è di 31 gradi e spingerà molti a recarsi in spiaggia.

Ancor più alte le temperature previste per l’ultimo giorno della settimana, domenica 22 maggio. Ecco alcune temperature massime previste che, se confermate, non verranno facilmente dimenticate da isolani e visitatori: