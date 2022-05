Meteo Sicilia, “anticipo” d’estate: oggi attesi fino a 30°

Meteo Sicilia: giorni, questi, all'insegna del caldo per chi vive o visita l'Isola. Previsti picchi di 30 gradi, ma le temperature dovrebbero salire ancora.

Meteo Sicilia: l’arrivo dell’estate sembra esser stato anticipato. Di fatto, quanto precedentemente annunciato è stato confermato: in questi giorni i termometri segnano in più parti dell’Isola temperature davvero alte. Il picco, ad ogni modo, dovrebbe ancora arrivare. Di seguito le previsioni degli esperti e le temperature attese.

Meteo Sicilia: cosa dicono gli esperti

Negli scorsi giorni esperti e testate hanno riferito dell’arrivo di Hannibal, un anticiclone africano destinato a provocare un netto aumento delle temperature.

Secondo quanto indicato dai meteorologi, l’anomala ondata di caldo africana riguarderà la Penisola da Nord a Sud, ed almeno fino al 20 o 22 maggio.

In effetti già ieri molti hanno optato per una capatina al mare ed oggi, lunedì 16 maggio, i siciliani continuano ad essere testimoni di quest’estate “anticipata”. Eppure, secondo gli esperti, il picco delle temperature non è atteso per queste ore. Per i prossimi giorni, almeno nelle aree più interne dell’Isola, sono previsti fino a 32 gradi.

“Un campo di alta pressione di matrice subtropicale garantisce condizioni di tempo stabile tra Campania, Calabria e Sicilia – spiegano gli esperti di 3bmeteo – e per di più con connotati termici quasi estivi.

Tra lunedì a martedì – aggiungono – lievi disturbi in quota determineranno lo sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle ore centrali del giorno con occasione per locali acquazzoni su Appennino campano, Cilento, Pollino e Sila. Temperature in sensibile rialzo”.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi

Bisognerà prepararsi adeguatamente ai picchi di 32 gradi. Ma, nell’attesa, cosa si vivrà in queste ore? Secondo quanto riportato da IlMeteo.it, oggi nell’Agrigentino e nel Siracusano sono attese temperature massime di ben 30 gradi.

Segue il Catanese, dove il termometro dovrebbe oscillare tra una temperatura minima di 17 gradi ed una massima di 29.

E nelle altre province dell’Isola?

Enna: tra i 10 e i 24 gradi (rispettivamente la temperatura minima e quella massima previste);

Caltanissetta: tra i 12 e i 27 gradi;

Trapani: tra i 16 e i 25 gradi;

Palermo: tra i 17 e i 25 gradi;

Messina: tra i 17 e i 26 gradi;

Ragusa: tra i 13 e i 28 gradi.

In nessuna provincia sono attese precipitazioni.