Test ammissione 2022, tutte le date: come funzionerà il numero chiuso

Test ammissione 2022: ci sono già tutte le date per le future matricole dei corsi di laurea a numero chiuso in Italia. Ma come funzionerà quest'anno? Le novità.

Giugno è alle porte e la maturità è ormai vicina. Tuttavia, per gli studenti che dovranno interfacciarsi con la maturità 2022, questa non sembra essere l’unica difficoltà a cui andranno incontro. Infatti, sono ora disponibili le date dei test d’ammissione per coloro che vorranno proseguire gli studi.

I test d’ammissione si suddividono in test a livello nazionale e test a livello locale. Questi sono costituiti da quesiti a risposta multipla che riguardano discipline correlate al corso di studio a cui si aspira o argomenti più generali quali, ad esempio, cultura generale e logica. Per immatricolarsi all’anno accademico 2022/2023, i test d’ammissione si concluderanno entro il mese di Settembre, fatta eccezione per Architettura per cui ciascun ateneo può stabilire una propria data, la quale deve essere comunque entro quella dichiarata dal MIUR.

Medicina e Chirurgia : 6 settembre

: 6 settembre Odontoiatria e protesi dentaria : 6 settembre

: 6 settembre Veterinaria : 8 settembre

: 8 settembre Professioni sanitarie : 15 settembre

: 15 settembre Scienze della formazione primaria : 20 settembre

: 20 settembre Medicina e Chirurgia in lingua inglese : 13 settembre

: 13 settembre Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese : 13 settembre

: 13 settembre Architettura: entro il 23 settembre (ogni ateneo definisce la data in autonomia)

I corsi attivi a Catania

Per quanto riguarda l’ateneo di Catania, i corsi di studio a numero programmato nazionale attivi sono:

Medicina e Chirurgia / Odontoiatria e Protesi dentaria , per cui l’iscrizione alle prove di ammissione avviene su Universitaly

, per cui l’iscrizione alle prove di ammissione avviene su Universitaly Professioni sanitarie , per cui l’iscrizione alle prove di ammissione avviene sul Portale Studenti – Smart edu

, per cui l’iscrizione alle prove di ammissione avviene sul Portale Studenti – Smart edu Architettura / Ingegneria edile e Architettura

Al contrario, per i corsi a numero programmato locale è possibile immatricolarsi solo entro il limite di un numero di posti prefissato dall’Università di Catania. Inoltre, quest’anno tutti i corsi Unict a numero programmato locale prevedono la verifica delle conoscenze iniziali tramite test TOLC, per cui per essere ammessi è necessario sostenere una prova d’ingresso “TOLC” di area.

Test Medicina 2022: le novità

Quando si parla di test d’ammissione, a essere sempre oggetto di forti discussioni è il test Medicina e Chirurgia. “Per coloro che si stanno preparando per partecipare alle prove per l’accesso programmato ai corsi di medicina nel 2022” dichiara la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa “la modalità di esecuzione resta la stessa con una giornata unica in tutta Italia e con la prova in presenza e su carta, mentre interveniamo sulle tipologie di domande. Meno cultura generale, più materie tecniche. Inoltre, per garantire a tutti pari opportunità, metteremo a disposizione gratuitamente materiale per la preparazione”

Non sembrano quindi esserci grandi novità per gli aspiranti medici che si presteranno a sostenere il test per il nuovo anno accademico. Tuttavia, il 2023 sembra riservare alcune sorprese poiché il test d’ammissione diverrà un vero e proprio “percorso”. Stando a quanto dichiarato dalla ministra Messa, esisterà una data entro la quale gli studenti interessati a concorrere per uno dei posti devono caricare il miglior punteggio effettuato a un TOLC-Medicina. Inoltre, si potrà sostenere il TOLC-Medicina due volte all’anno.