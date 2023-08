Università, Bernini: “A settembre 4mila posti in più a Medicina”

A medicina, 4mila posti in più. Secondo il ministro Bernini, da qui a 7 anni ci sarà bisogno di 30 mila nuovi medici.

Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, ha annunciato su Rtl 102.5 che da settembre ci saranno 4mila posti in più per la facoltà di Medicina.

“Il numero chiuso a Medicina è una questione che abbiamo affrontato sin da fine ottobre — ha annunciato il ministro Bernini —. Abbiamo istituito al ministero un gruppo di lavoro, insieme alla conferenza dei rettori delle università italiane, alla conferenza delle regioni e al ministero della Salute per valutare le necessità. Abbiamo aumentato le iscrizioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia del 30% sulla base di fabbisogni reali e cominceremo da subito.”

Per quanto riguarda la gestione dei numerosi nuovi iscritti da parte delle Università, Bernini rassicura: “Aiuteremo le università a sostenere questo nuovo ritmo, perché ovviamente non possiamo abbassare la qualità dell’offerta formativa”.

Infine, il ministro ha discusso il tema delle specializzazioni, aggiungendo: “Il secondo (step) è lavorare sulle specializzazione: non si può lasciare un imbuto, lavoreremo anche su quello per avere più posti. Non mi piace il numero chiuso ma nemmeno l’apertura indiscriminata: dobbiamo formare i medici necessari per l’assistenza, dando loro lavoro quando finiscono gli studi, altrimenti non sarebbe onesto. Venerdì — conclude — tornerà a riunirsi il gruppo di lavoro per iniziare il lavoro sulle specializzazioni”.