Migliori Università Arte e Design: la classifica Censis 2023/2024

Migliori Università Arte e Design: la classifica Censis per l'anno 2023/2024 è disponibile per chi è indeciso su quale ateneo scegliere.

Migliori Università Arte e Design, classifica Censis 2023/2024: l’arrivo dell’estate serve a molti neo-maturi per riflettere sul proprio futuro. Infatti, non molti hanno già le idee chiare alla fine del percorso scolastico, e i mesi spensierati senza studio né esami possono lasciare molto più tempo per decidere come muoversi. A tal proposito, per coloro i quali non sono sicuri di quale università scegliere, può tornare utile l’aiuto delle classifiche Censis.

Queste graduatorie vengono pubblicate ogni anno in questo periodo, poco dopo l’arrivo delle statistiche Almalaurea e si rivelano essere degli strumenti utili per decidere quale università frequentare. In particolare, Censis suddivide le classifiche a seconda del corso di studio e della tipologia di corso. I criteri presi in considerazione sono soprattutto la “Progressione di carriera” e i “Rapporti internazionali”, la cui media da vita al “Punteggio generale”. Ecco qual è la situazione attuale degli atenei italiani per quanto riguarda il corso di laurea in Arte e Design.

Migliori Università Arte e Design: triennali statali

Il primo gruppo di università analizzate per quanto riguarda i corsi di laurea in Arte e Design è quello delle triennali statali. Nello specifico, i corsi analizzati sono quelli che rientrano nelle seguenti categorie:

beni culturali;

discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda;

disegno industriale.

In merito agli atenei statali per le lauree triennali, il podio è composto come segue: al primo posto si trova l’ateneo di Venezia Iuav con 108 punti, seguita dal Politecnico di Bari con 105 punti e dal Politecnico di Milano con 98 punti. Per scorgere la prima siciliana è necessario scorrere fino alla 21esima posizione, dove si trova l’ateneo di Messina con 79,5 punti. L’Università di Palermo è 25esima con 77,5 punti mentre Unict è al 30esimo posto su 33 con 70 punti.

Migliori Università Arte e Design: triennali non statali

Una classifica molto meno complessa e praticamente invariata rispetto all’anno precedente, è quella degli atenei non statali per quanto riguarda le lauree triennali. Infatti, in graduatoria sono presenti solo cinque università e si tratta delle seguenti, nell’ordine:

Bolzano con 100 punti;

Roma – Link Campus con 95,5 punti;

Milano IULM con 92 punti;

Milano Cattolica con 84 punti;

Napoli Benincasa con 78,5 punti.

Migliori Università Arte e Design: biennali statali

Invece, sul piano delle lauree biennali, i corsi afferenti a Arte e Design presi in considerazione sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

design;

musicologia e beni musicali;

scienze dello spettacolo e produzione multimediale;

storia dell’arte.

Tornando alla classifica, il gradino più alto del podio è occupato dal Politecnico di Milano che ha ottenuto ben 101,5 punti, seguito dall’Università di Perugia e da quella di Udine, a pari merito al secondo posto con 93,5 punti. Terzo posto per l’Università di Bologna, che ha ottenuto 92 punti.

Il primo ateneo del Meridione si trova proprio in quinta posizione e si tratta di Napoli Vanvitelli (89 punti), mentre la prima siciliana è l’Università di Palermo che ha ottenuto la nona posizione con 85 punti. Risulta invece assente dalla classifica l’ateneo di Messina, mentre l’Università di Catania si posiziona al 22esimo posto su 26, a pari merito con gli atenei di Pisa, Siena e Torino con 72 punti.

Migliori Università Arte e Design: biennali non statali

Infine, per quanto riguarda la classifica degli atenei non statali per i corsi di laurea biennale in Arte e Design, la graduatoria è composta da quattro università. In particolare, il podio è occupato dall’ateneo di Bolzano con 86,5 punti, seguito dalla Cattolica di Milano con 80 punti e dalla IULM di Milano con 77 punti. Fanalino di coda l’Università di Napoli Benincasa con 68,6 punti totali ottenuti.