Migliori università Economia: la classifica Censis 2023/24

Migliori università Economia: dove studiare in Italia? Di seguito l'analisi dei dati forniti dalla classifica Censis 2023/24.

Torna come ogni anno l’attesa classifica Censis, utilissima ai futuri studenti universitari che si trovano a dover affrontare una delle scelte più difficile della loro vita: dove iscriversi? Il report annuale è ormai giunto alla sua ventitreesima edizione e riporta i dati di tutti gli atenei italiani. Quali sono le migliori università Economia? Di seguito l’analisi completa.

Classifica Censis: come funziona

Il report fornito dal Censis è uno strumento che ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi e le ragazze che devono decidere dove iscriversi per studiare all’università. I dati permettono di farsi un’idea sul sistema universitario italiano, sia atenei statali, che quelli non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni.

La classifica, inoltre, si basa sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e dell’occupabilità. In tutto, quest’anno sono 70 le classifiche stilate, disponibili in formato interattivo sul sito dell’istituto di ricerca.

Migliori università Economia: le triennali

Con riferimento ai corsi di laurea triennale a indirizzo economico, tra gli atenei statali, a dominare la classifica è l’Università di Bologna, con un punteggio generale di 109. Al secondo e al terzo posto si trovano rispettivamente l’Università di Milano (109,5 punti) e l’Università Cà Foscari di Venezia (105,5 punti). Seguono Padova e Trento, con 102 e 100 punti.

In ultima posizione si trova invece l’Ateneo di Catanzaro, con solamente 66,5 punti, preceduto dall’Università della Basilicata, che ottiene 68 punti e si posiziona subito sotto quella di Sannio (68,5), terzultima in classifica.

Migliori università Economia: le biennali

Per quanto riguarda le lauree biennali in ambito economico, si rivela la migliore l’Università di Milano, con 106,5 punti. Segue Bologna, con un punteggio pari a 103 e, al terzo posto, Pavia, che non raggiunge i 100 per 0,5 punti.

Fanalino di coda è invece l’Università di Trieste (71,5 punti), preceduta da L’Aquila (72,5). Al terzultimo posto l’Ateneo di Sannio, con 73 punti.

Migliori università Economia: dove si posiziona Unict

L’Università degli Studi di Catania si trova in fondo alla classifica, tra i peggiori atenei italiani dove studiare Economia. Occupa infatti il 37esimo posto su 40 nel caso delle triennali, mentre il 27esimo (su 30) per quanto riguarda le biennali.

Nello specifico, per le triennali ottiene 70 punti: 73 nella voce “Progressione di carriera” e 67 per i rapporti internazionali. Per le biennali la situazione non è di molto migliore: 74 è il punteggio generale, con 78 punti per la progressione in carriera e 70 per i rapporti internazionali.