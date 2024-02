Test Medicina 2024, pubblicate le nuove date: novità e cosa cambia

Test Medicina 2024, pubblicate le nuove date per le prove di ammissione alla facoltà: ecco i giorni e cosa cambia.

Test Medicina 2024: sono state rese note le nuove date della prova di ammissione alla facoltà di Medicina. Ecco quali sono le novità, cosa cambia e quali saranno le nuove date del test di medicina 2024.

Sono state comunicate le nuove date della prova di ammissione di Medicina 2024: in particolare, la prova di ammissione alla facoltà medica si terranno in due occasioni nei prossimi mesi. Queste date saranno quelle del 28 maggio e del 30 luglio. A prendere questa decisione è stato il ministero dell’Università.

Ammissione Medicina 2024: come sarà la prova

Ma come sarà il test di Medicina 2024? Secondo quanto reso noto, il test sarà uguale per tutti. Si tratterà di una prova composta da ben 60 quesiti da risolvere in 100 minuti complessivi. Tra le domande previsti i seguenti quesiti:

4 quesiti di comprensione del testo e cultura generale;

5 di logica;

13 di biologia;

15 di chimica;

13 per fisica e matematica.

Inoltre, la prova potrà essere ripetuta e gli aspiranti medici avranno tempo fino ad agosto per inserire il risultato migliore con il quale concorrere per i posti disponibili. Infatti, quest’ultimo sarà quello inserito nella graduatoria di assegnazione dei posti nelle varie università italiane.

Le dichiarazioni del ministro

Secondo quanto dichiarato dal ministro Anna Maria Bernini, si tratta dell’ultimo anno durante il quale il test verrà sottoposto con la procedura esplicata. Infatti, per il futuro sono previsti dei cambiamenti radicali riguardo al test di Medicina. Rimane comunque da risolvere la questione riguardante gli studenti di quarto anno di scuola superiore che l’anno scorso hanno ottenuto un punteggio utile ad essere ammessi alla facoltà di Medicina.

Nel complesso, sarebbero circa 3000 in tutta Italia, ma secondo una recente sentenza del Tar, questi dovranno ripetere l’esame. Nel frattempo il ministero ha fatto sapere che la situazione resta sotto fase di valutazione e che si valuterà di trovare una soluzione adeguata al caso.