Test Medicina 2024, quando sarà? Dal prossimo anno cambia tutto

Test Medicina 2024: in cosa consisteranno i quiz e le novità preannunciate dalla ministra Bernini per il prossimo anno.

Test Medicina 2024: diverse notizie scandiscono al momento la vita del corso di laurea indubbiamente più discusso; da una parte, la sentenza accolta dal Tar, il 17 gennaio scorso, in merito ai ricorsi per il test Medicina del 2023; dall’altra, le anticipazioni della ministra Bernini riguardanti i futuri test, a partire dal 2024. Ecco di cosa si tratta.

Test Medicina 2024: la decisione del Tar

Nonostante il Tribunale Amministrativo Regionale ha recentemente stabilito l’illegittimità sia del bando che dei test somministrati nel 2023, non sono comunque state accolte le richieste di immatricolazione da parte dei 3.500 ricorrenti né ci sarà, a favore di questo, un risarcimento dei danni.

Un taglio netto, dunque, alle speranze di tantissimi futuri dottori che speravano in una immatricolazione retrodatata: infatti, a meno che il Consiglio di Stato non sospenda quest’ultima sentenza del Tar, chi vorrà frequentare la facoltà di Medicina dovrà inevitabilmente attendere il prossimo concorso, che avverrà a mesi di distanza.

Test Medicina 2024: quando sarà e le modalità

Il Ministero sembra momentaneamente deciso ad attendere i risultati delle altre sentenze in arrivo, per comprendere al meglio come poter muovere i propri passi. D’altro canto pare che gli appelli per il prossimo test rimangano due: il primo ad aprile inoltrato, mentre il secondo potrebbe essere previsto per la fine di luglio, al termine della maturità.

Per l’immatricolazione 2024, il test consisterà in 50 domande a risposta multipla – fin qui nulla di nuovo – le quali proveranno da una banca dati di circa 5.000 quesiti, pienamente consultabile dagli studenti prima di svolgere il test ufficiale.

Una novità piuttosto corposa non piacerà però a diversi studenti, soprattutto quelli appartenenti alle classi quarte dei licei: questi non potranno difatti partecipare al test e, oltretutto, coloro che lo avevano già svolto nel 2023 dovranno ripeterlo anche quest’anno, in quanto quel bando in particolare è stato annullato.

Test Medicina 2024: la ministra Bernini annuncia novità

In previsione del test del 2025, le dichiarazioni di Anna Maria Bernini preannunciano diverse ed importanti novità: “Credo che i test di ammissione a medicina debbano essere superati. Credo che prima di tutto debbano diventare aperti e pubblici, quindi che ci debba essere una banca dati in cui pescare, che faccia venire meno tutto quel mercato, ammesso che ci sia, di gestione oscura delle domande e dei test” – ha affermato la ministra -. oi abbiamo già aumentato i numeri, più di tremila quest’anno, 30.000 nei prossimi sei anni, deve essere tutto compatibile con il fabbisogno dei medici e con la qualità dell’offerta formativa, col fatto di non sacrificare gli studenti facendo una specie di selezionato naturale buttandoli allo sbaraglio”.

L’idea centrale della ministra Bernini sembra infatti quella di far svolgere il test d’ammissione alla facoltà soltanto in conclusione di un “periodo filtro“. Gli aspiranti medici potranno quindi frequentare tre corsi in facoltà contigue, come Biologia, e a gennaio accedere alla graduatoria che consentirebbe lo spostamento verso la facoltà di Medicina.