Test medicina 2024, si svolgerà in 2 date fisse: quante sono le domande e il tempo

Nuovo decreto imminente per rendere note le novità dei test di medicina 2024. Ma dal 2025 si cambia ancora.

Arrivano importanti novità in vista dei test di medicina 2024, gli ultimi con i Tolc-Med gestiti dal consorzio Cisia. Infatti, dal 2025 si punta ad una riforma complessiva, con l’abolizione di questi ultimi.

Quest’anno, il test di medicina verrà svolto in due date fisse (presumibilmente la prima entro aprile e la seconda a luglio), a differenza di una fissa dello scorso anno. Per le conferme ufficiali, bisognerà attendere un decreto della ministra Anna Maria Bernini che uscirà a breve.

Dopo l’uscita del decreto, saranno gli atenei a organizzare la somministrazione dei quiz che saranno costituiti da 60 domande a risposta multipla: 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 5 di ragionamento logico e problemi; 23 di biologia; 15 di chimica e 13 di fisica e matematica. Gli aspiranti medici avranno a disposizione 100 minuti per svolgere la prova.

Novità anche per quanto riguarda la banca dati, che seguirà il modello dei quiz per la patente. Per quanto concerne i requisiti, invece, è previsto un ripristino alle origini, con l’accesso consentito solo agli studenti di quinta oltre agli eventuali diplomati. Si tratta di un sistema valevole solo per il 2024, in quanto nel 2025 sarà prevista una nuova riforma con delle altre novità.