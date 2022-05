Meteo Sicilia, ondate di caldo in arrivo: ci saranno picchi di 31 gradi

Meteo Sicilia: il bel tempo, tanto atteso, è finalmente alle porte. Le temperature sono in aumento, e starebbe arrivando un'ondata di caldo anomalo: ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: il maltempo ha i giorni contati. La Sicilia sta cominciando a uscire, finalmente, dal lungo periodo di incertezza metereologica che l’ha caratterizzata sin dalla fine di aprile e che ha già guastato occasioni di ritrovo quali la Pasquetta e l’1 maggio. Ma l’estate sarebbe ormai alle porte: già dallo scorso martedì, le temperature hanno subìto una risalita improvvisa, regalando il tepore primaverile a lungo ricercato dagli abitanti dell’Isola. Come andranno i prossimi giorni?

Meteo Sicilia: bel tempo nel weekend, ondate di caldo in arrivo

Il fine settimana in arrivo, almeno per stavolta, promette ai siciliani il bel tempo a lungo sperato. Come spiegato da ilMeteo.it, già da domani, 13 maggio, sarà possibile notare le temperature massime ben al di sopra dei 20°: le province di Agrigento, Catania e Siracusa toccheranno i 27/28°.

Le temperature andranno salendo sabato, 14 maggio: a Siracusa si arriverà fino ai 29°, mentre a Catania e Agrigento si toccheranno i 28°. La temperatura minima registrata, invece, sarà di 8°, a Enna. Sarà domenica 15 maggio, invece, a portare il primo picco di temperature elevate in Sicilia: a Siracusa, infatti, si supereranno i 31°, mentre nel resto della Sicilia le temperature si aggireranno tra i 23°/26°, con le uniche eccezioni costituite da Agrigento e Catania, dove si toccheranno rispettivamente i 28° e i 29°.

Meteo Sicilia: ondate di calore in arrivo

Nonostante il netto miglioramento delle condizioni meteo, le prime ondate di caldo anomalo sarebbero dirette verso l’Italia, costituendo quella che ilMeteo.it soprannomina “fase simil-estiva”: le prime previsioni fanno pensare a un caldo persistente, almeno fino a fine mese.

Tuttavia, le possibilità del maltempo, causati proprio dall’accumulo del troppo calore in certe zone della Sicilia, non sono del tutto azzerate: ecco perché ci si aspetta, verso la fine della prossima settimana, un cambio di rotta. Nel frattempo, grazie al caldo in arrivo, non si può che approfittarne per recuperare gli eventi e le scampagnate perse, godendo del tanto atteso bel tempo.