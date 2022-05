Sconti studenti universitari: le offerte di maggio 2022

Sconti studenti universitari: molte offerte per il mese di maggio 2022. Spotify, Prime Video e Apple hanno lanciato degli sconti mirati agli studenti universitari.

Il mese di maggio 2022 riserva molti sconti studenti universitari di diverso genere. Per gli amanti della musica, delle serie tv e film sono attivi degli sconti per gli studenti a prezzi davvero conveniente. Anche Apple store ha lanciato delle offerte mirate agli studenti universitari per l’acquisto di Mac e Ipad. Ecco nel dettaglio tutti gli sconti di maggio.

Spotify

La nota piattaforma di musica offre vantaggiosi abbonamenti a prezzi super per studenti universitari. Nello specifico gli sconti studenti universitari di Spotify consistono in un abbonamento gratuito per il primo mese e per i successivi 4,99 euro al mese. L’iscrizione a Premium Student è valida per 12 mesi, poi passa automaticamente a Premium Individual a € 9,99 al mese. Successivamente si potrà rinnovare l’iscrizione a Premium Student verificando nuovamente lo stato di studente. Sono consentiti al massimo 3 rinnovi, poi l’abbonamento passa automaticamente a Premium Individual. Inoltre, è possibile annullare l’abbonamento in qualunque momento.

Amazon Prime student

Amazon Prime Student è la promozione speciale pensata da Amazon per gli studenti universitari che consente di usufruire del servizio Prime a un costo incredibilmente vantaggioso. Il prezzo di Amazon Prime Student è di 18 euro all’anno fino alla laurea. Inoltre è possibile provare Prime Student gratis per 90 giorni.

Apple

Un altro importante sconto per gli studenti universitari riguarda Apple. Tuttavia, sono disponibili degli sconti per gli studenti universitari che intendono acquistare un Mac o Ipad con i prezzi Apple Education. I prezzi sono riservati agli studenti iscritti all’università, ai genitori che acquistano per loro e a docenti e personale degli istituti di ogni ordine e grado.