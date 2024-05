Sconti studenti universitari: le offerte di maggio 2024

Sconti studenti universitari: in arrivo le offerte per i giovani iscritti all'università da usufruire nel mese di maggio 2024.

Sconti studenti universitari: quali sono le offerte di maggio 2024. Sono diversi gli sconti dei quali potranno approfittare gli studenti iscritti all’università. Infatti, il mese di maggio prevede tantissime offerte per i giovani universitari: ecco alcuni esempi tra quelli disponibili al momento.

Sconti studenti universitari: Italo

Tra gli sconti disponibili per gli studenti universitari è presente un’offerta che riguarda il settore dei trasporti e quindi anche dei viaggi. Infatti, Italo ha lanciato un’offerta rivolta espressamente ai giovani fino a 29 anni.

In particolare, la promozione prevede sconti fino al 70% per i giovani viaggiatori tra 14 e 29 anni, con delle tariffe speciali. Le offerte vanno dal 40 al 70% e richiedono una prenotazione antecedente di almeno 7 giorni la partenza.

Sconti studenti maggio 2024: Amazon Prime

In aggiunta alle offerte studenti di maggio 2024 è disponibile anche l’abbonamento ad Amazon Prime Student. In particolare, è possibile iscriversi senza costi e usufruire di 90 giorni di prova, ma solo per i nuovi iscritti. Successivamente al periodo di prova sarà possibile pagare solo 24,95 euro l’anno con cancellazione in qualsiasi momento.

A cosa si ha accesso con Amazon Prime Student? Oltre a Prime Video, si può usufruire anche di Prime Gaming, Amazon Music, spedizioni illimitate in 1 giorno, offerte esclusive e accesso anticipato alle offerte lampo. Infine, spazio di archiviazione illimitato per le proprie foto con Amazon Photos.

Sconti studenti universitari maggio 2024: Temu

Infine, anche Temu offre delle opportunità di sconto per gli studenti universitari. Si tratta dell’app di e-commerce che prevede tantissime offerte di prodotti di vario genere a prezzi ridotti. In particolare, è possibile ottenere un buono di 100 euro e provare a ottenere sconti del 30% dall’app Temu.