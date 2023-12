Sconti studenti dicembre 2023: le offerte da non perdere

Sconti studenti dicembre 2023: sono in arrivo moltissime offerte in diversi ambiti come viaggi, soggiorni e sport.

Sconti studenti dicembre 2023: il Natale si avvicina ed è tempo di pensare ai regali per i propri cari. Tuttavia, fa bene pensare anche un po’ a sé stessi, coccolandosi con acquisti che possono tornare utili. In effetti, sono diversi gli sconti studenti dicembre 2023, riservati a chi ancora studia e non disdegna il risparmio. Ecco di quali si tratta nello specifico per quanto riguarda il mese di dicembre.

Sconti studenti dicembre 2023: Buddyfit

Tra gli sconti studenti dicembre 2023, il primo che salta all’occhio è quello di Buddyfit. Riservato agli sportivi incalliti o a coloro i quali vogliono arrivare tonici alle feste, prima dei sontuosi pranzi e cene. Buddyfit ha lanciato un’offerta di 30 giorni di prova gratuita dell’app.

In particolare, la nota applicazione di allenamento prevede un abbonamento gratuito per 30 giorni dopo il quale si può decidere se confermare. In aggiunta, chi deciderà di confermare potrà avere un -20% di sconto sull’abbonamento. Per maggiori informazioni si rimanda al sito ufficiale dell’app Buddyfit.

Sconti studenti dicembre 2023: Booking

Dicembre è tempo di vacanze, e se non è possibile partire in questo mese, può essere anche il momento giusto per prenotare le vacanze. Ecco quindi che tra le offerte per gli studenti è presente anche Booking, con una promozione valida fino al 31 gennaio 2024. In particolare, sono previsti sconti fino al 15% con gli Early Booking 24 su diversi soggiorni entro il 3 gennaio 2024.

Sconti studenti dicembre 2023: Flixbus

Infine, uno dei grandi amori degli studenti ha lanciato un’offerta che scadrà il prossimo 31 dicembre 2023. Si tratta di Flixbus, con il quale sarà possibile prenotare il prossimo viaggio e usufruire del 10% di sconto. In particolare, quest’offerta è riservata agli studenti iscritti alla community UniversityBox.