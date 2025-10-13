Anche per il nuovo anno accademico l’Università di Catania ha sottoscritto accordi con numerose attività commerciali del territorio, con il fine di offrire ai propri studenti una serie di vantaggi economici pensati per agevolare le spese di vita quotidiana, cessa alla cultura e al tempo libero.

Grazie a queste convenzioni tutti gli iscritti presso l’ateneo catanese potranno usufruire di sconti e tariffe ridotte! Di seguito l’elenco completo degli esercizi aderenti all’iniziativa.

Abbonamenti a giornali

anche per il nuovo anno accademico Università di Catania ha stipulato un accordo con il Corriere della Sera. Studenti e docenti potranno sottoscrivere un abbonamento digitale ad un prezzo vantaggioso. Tra le varie offerte disponibili, vi è:

“ DIGITA ”, che al costo di 4,99 euro al mese consente di sfogliare la replica digitale del quotidiano, comprese le edizioni locali, i supplementi e i magazine del Corriere della Sera;

”, che al costo di 4,99 euro al mese consente di sfogliare la replica digitale del quotidiano, comprese le edizioni locali, i supplementi e i magazine del Corriere della Sera; “ TUTTO ” a 9,99 euro al mese, che include, oltre ai contenuti dell’offerta DIGITA, anche la consultazione integrale del sito corriere.it e dell’Archivio Storico del giornale;

” a 9,99 euro al mese, che include, oltre ai contenuti dell’offerta DIGITA, anche la consultazione integrale del sito corriere.it e dell’Archivio Storico del giornale; “L’Economia”, disponibile gratuitamente per il primo anno. Attraverso un’app dedicata, è possibile accedere a notizie personalizzate, aggiornamenti su imprese, risparmio e mercati finanziari, oltre al supporto di oltre 50 esperti che rispondono a quesiti specifici.

Abbonamenti in B&B e ristornati

Sono state inoltre avviate diverse convenzioni alberghiere riservate agli studenti, con l’obiettivo di offrire soluzioni di soggiorno a tariffe agevolate. Tra le strutture aderenti figurano: il B&B Sogno Etneo, Grafea Apartment & Rooms, Casa Barbero. Tali strutture ricettive offrono numerose convenzioni per tutti gli studenti universitari!

Tra le convenzioni attivate dall’Università di Catania rientra anche quella con Wander Pasta. La proposta è rivolta non solo agli studenti, ma anche ai docenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. In particolare, viene offerto uno sconto del 25% su alcune specialità del menu, come i primi di pasta e le originali Pasta Pie, le famose frittatine di pasta. Per accedere alla convenzione è sufficiente richiedere una card nominale, che viene rilasciata direttamente dal locale.