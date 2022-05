Bonus trasporti per studenti e lavoratori: come funziona

Bonus trasporti: arrivano sconti su abbonamenti metro e autobus per alcuni cittadini che rientrano nell'incentivo. Di seguito tutte le info utili.

In arrivo il bonus trasporti per metro e autobus con sconti che potrebbero arrivare fino a 60 euro. Il Governo attraverso il Decreto Aiuti ha previsto lo stanziamento di un fondo per garantire uno sconto per chi utilizza autobus, metro e treni. Il fondo verrà istituito dal Ministero del Lavoro e dovrebbe prevedere un finanziamento da 100 milioni di euro. Tale bonus dovrebbe riguardare sia i lavoratori sia gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici per muoversi all’interno della città o tra comuni diversi.

Bonus trasporti per lavoratori e studenti

È stato il ministro del Lavoro ad annunciare in conferenza stampa, al termine del Consiglio dei ministri, che il decreto prevede anche l’arrivo di un bonus per chi utilizza i mezzi del trasporto pubblico. Orlando ha spiegato che il governo punta ad aiutare famiglie e imprese ad affrontare l’inflazione attraverso il bonus 200 euro e l’estensione del bonus sociale per le bollette.

Ma non solo, perché l’altra novità riguarda autobus e metropolitane: “È previsto un fondo per un supporto a studenti e lavoratori sui trasporti pubblici che consente uno sconto sugli abbonamenti e questo attenua l’effetto sui salari più bassi” – ha spiegato Orlando.

Come funziona il bonus trasporti

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sullo sconto. Per sapere come funzionerà questo sconto sull’abbonamento dei trasporti pubblici bisognerà quindi aspettare la pubblicazione della versione ufficiale del decreto Aiuti e, presumibilmente, i successivi decreti attuativi che serviranno per rendere chiare tutte le regole per accedere al rimborso.

Non è ancora possibile sapere se il bonus autobus e metropolitana consista in uno sconto al momento dell’acquisto, in una detrazione da ottenere attraverso la dichiarazione dei redditi o in un rimborso sotto altra forma. E, allo stesso modo, non è ancora stata specificata né in percentuale né in valori assoluti l’ipotetica cifra dello sconto.