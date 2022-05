Bonus 200 euro per lavoratori e pensionati: chi può richiederlo

In arrivo nuovo bonus 200 euro per i lavoratori e i pensionati. Di seguito tutte le info utili su chi può percepirlo e come averlo.

In arrivo bonus 200 euro per i lavoratori e i pensionati con Isee fino a 35mila euro. Non sarà necessario fare alcuna richiesta poiché verrà versato direttamente dal datore di lavoro per i lavoratori e nella pensione per chi la percepisce.

“C’è un importante provvedimento di sostegno al reddito di 28 milioni di italiani, pensionati e lavoratori con un reddito fino a 35mila euro: ci sarà un bonus uguale per tutti di 200 euro” – ha detto il premier Mario Draghi nei giorni scorsi in conferenza stampa, a Palazzo Chigi.

Il bonus una tantum di 200 euro è un primo intervento per sostenere i redditi medio-bassi. Compresi quelli dei lavoratori autonomi.

Bonus 200 euro: a chi spetta

Si tratta di un bonus di 200 euro, erogati una tantum, a pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi che percepiscono un reddito annuo fino a 35 mila euro lordi. In totale dovrebbe interessare circa 28 milioni di famiglie. Al momento il testo del “decreto Aiuti” non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi non si conoscono i dettagli tecnici del bonus. Tuttavia, stando alle parole del premier Draghi e del ministro dell’Economia e delle finanze Franco, non sarà necessario che il cittadino faccia alcuna richiesta.

Come viene erogato e quando arriva

Il bonus dovrebbe essere erogato direttamente dall’Inps per quanto riguarda i pensionati già nel mese di luglio attraverso il cedolino, e sarà versato nelle buste paga di giugno o luglio anche per i lavoratori dipendenti direttamente dai datori di lavoro.

Per gli autonomi invece il meccanismo dovrebbe prevedere la creazione a breve di un apposito fondo, al quale potranno attingere in base a modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni

Come sarà finanziato

Il bonus 200 euro sarà finanziato senza bisogno di ricorrere ad alcuno scostamento di bilancio, ma aumentando la tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche già introdotta dai provvedimenti precedenti.