Bonus biciclette 2022 fino a 750 euro: come richiederlo

Al via bonus biciclette 2022: nuovo incentivo per aiutare gli italiani e invogliarli alla mobilità sostenibile. Di seguito tutte le info utili su come richiederlo.

Al via bonus biciclette 2022. Si tratta di un nuovo incentivo per invogliare gli italiani alla mobilità sostenibile. Il credito di imposta è pari ad un massimo di 750 euro per l’acquisto di biciclette, monopattini elettrici ed e-bike. Le domande per richiederlo possono essere presentate fino al 13 maggio 2022. Di seguito tutte le info utili.

Bonus biciclette 2022: di cosa si tratta

Il bonus biciclette 2022, chiamato anche bonus mobilità, è un credito d’imposta, nella misura massima di 750 euro, riconosciuto alle persone fisiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno sostenuto spese per l’acquisto di biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile. Per accedere all’agevolazione è necessario aver consegnato per la rottamazione un vecchio veicolo di categoria M1.

Chi può richiederlo

Per accedere al bonus biciclette è necessario aver acquistato biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020.

Oltre all’acquisto, per ottenere il bonus biciclette 2022 è necessario aver consegnato per la rottamazione, nello stesso periodo, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia. Ovvero quelli previsti nell’articolo 1, comma 1032 della Legge n. 145 del 2018 con i seguenti limiti:

il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo;

in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Come richiedere il bonus biciclette 2022

Per richiedere il bonus bici 2022 occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta richiesto. Per fornire questi dettagli è stato reso disponibile un modello di domanda che deve essere inviato online all’Agenzia delle Entrate.

L’istanza per il bonus biciclette 2022 può essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.