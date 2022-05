Bonus bollette 2022 retroattivo: chi può richiederlo

Il bonus bollette 2022 sarà retroattivo. Ma chi può averlo? di seguito tutte le info utili con le ultime notizie.

Bonus bollette 2022 retroattivo: lo sconto su luce e gas si applicherà a conguaglio sulle fatture già pagate per le DSU ai fini ISEE presentate dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre.

Bonus bollette 2022: cosa cambia con il Decreto Aiuti

Il testo del Decreto Aiuti estende retroattivamente il bonus sociale sulle bollette luce e gas. Il diritto all’assegnazione in automatico dello sconto sui consumi è stato esteso ai nuclei familiari con ISEE fino a 12.000 euro, rispetto agli 8.000 euro previsti in via ordinaria, valore fissato a 20.000 euro per le famiglie numerose.

Il Decreto Aiuti non interviene sul limite ISEE, che resta fissato a 12.000 euro, ma sui tempi per di riconoscimento dell’agevolazione.

Nel dettaglio, stando alle novità contenute nel testo in circolazione, ad essere modificato sarebbe il comma 1, articolo 6 del decreto legge n. 21/2022, con il fine di ampliare il periodo temporale di riconoscimento dello sconto sulle bollette. Non più dal 1° aprile al 31 dicembre, bensì a partire dal 1° gennaio.

Il bonus sociale esteso abbraccerebbe quindi l’intera annualità e si applicherebbe in via retroattiva ai nuclei familiari con ISEE non ancora presentato.

Bonus bollette retroattivo: cosa significa

La retroattività del bonus bollette è l’ulteriore novità prevista. In particolare, l’articolo 1, comma 2 della bozza del Decreto Aiuti 2022 prevede quando segue:

“Ai fini delle dichiarazioni ISEE l’articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo.”

In sostanza, per garantire l’accesso all’agevolazione anche ai nuclei con ISEE non ancora presentato, viene prevista la compensazione dell’importo eccedente già pagato nel corso dell’anno, prima dell’ottenimento dell’attestazione che consente di accedere al bonus bollette, nelle fatture successive.

In caso di impossibilità di compensazione, l’importo spettante verrebbe automaticamente rimborsato. Ricalcolo delle bollette, invece, in caso di fatture non ancora saldate. Retroattività del bonus bollette a tre vie, insomma, per ampliare la platea dei beneficiari dello sconto sui consumi di luce e gas.