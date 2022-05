Corri Catania 2022: AMT annuncia variazioni sulle linee dei bus

A Catania annunciate alcune variazioni di orario per le linee AMT in occasione dell'8 maggio 2022, giornata dedicata all'edizione annuale del Corri Catania.

Questa domenica, giorno 8 maggio 2022, si terrà la 14ª edizione del Corri Catania, un’iniziativa molto amata dai catanesi che partecipano sempre numerosi. Dopo lo stop forzato del 2020 a causa della pandemia e l’edizione speciale di inizio autunno del 2021, la tradizionale corsa-camminata di solidarietà tornerà quest’anno lungo le strade del capoluogo etneo.

Un’evento, che coniuga sport, benessere, solidarietà, emozioni e divertimento, non è solo una corsa ma è una festa che è diventata anno dopo anno sempre più interessante ed apprezzata.

A tal proposito, per facilitare il trasporto pubblico della città metropolitana di Catania, alcuni percorsi della linea di autobus AMTS subiranno delle variazioni, si seguito identificate e specificate in questo pdf in allegato.