Ermal Meta in concerto nel catanese: la data

Ermal Meta sarà in concerto nel catanese durante l'estate 2022 insieme ad altri artisti che varcheranno i palchi della Sicilia. Ecco la data dell'evento.

Ermal Meta sarà in concerto a Zafferana Etnea il 17 agosto 2022 dalle ore 21 alle ore 23. Questa estate siciliana sarà ricca di eventi musicali e i palchi di tutta l’Isola ospiteranno grandi ospiti celebri ormai in tutto il mondo come ad esempio i Black Eyed Peas.

Per Ermal Meta sarà la seconda tappa quella del 17 agosto a Zafferana Etnea poiché la prima sarà a Pollina in provincia di Palermo. I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati.