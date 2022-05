Catania, parte domani il camper della prevenzione oncologica “porta a porta”

Partirà domani da Catania il camper per la prevenzione oncologica "porta a porta". Di seguito tutte le info sui luoghi e gli orari.

Al via domani il “porta a porta” della prevenzione oncologica dell’Asp di Catania, l’iniziativa promossa e organizzata dall’UOC Prevenzione malattie cronico degenerative-Screening Oncologici. Da domani 6 maggio, fino al mese di settembre 2022, il camper della prevenzione oncologica dell’Asp di Catania raggiungerà i 58 Comuni della provincia di Catania per eseguire test di screening “door to door”, ovvero “porta a porta”.

La prima tappa è fissata per domani, 6 maggio, alle ore 10.00, a Catania, in Piazza Consiglio d’Europa. Per l’occasione è prevista la partecipazione dell’Assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Saranno, inoltre, presenti il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza; il direttore sanitario e il direttore amministrativo Antonino Rapisarda e Giuseppe Di Bella; l’assessore alla Sanità del Comune di Catania, Giuseppe Arcidiacono; il dirigente responsabile dell’Ufficio speciale Comunicazione per la Salute e dirigente del Servizio 5 del DASOE, Daniela Segreto.

Interverranno i direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, Attività territoriali, Scienze radiologiche, Materno-infantile e Diagnostica di laboratorio; il presidente di Federfarma Catania; i rappresentati dei sindacati dei medici di medicina generale.

Il progetto è stato approvato dall’Assessorato regionale alla Salute con apposito finanziamento, utilizzando fondi di PSN, al fine di perseguire gli obiettivi regionali e provinciali della prevenzione oncologica e qualificare ulteriormente l’assistenza rendendola più accessibile agli utenti.

La realizzazione della campagna ha coinvolto, inoltre, in un grande lavoro di squadra, i sindaci dei Comuni della provincia, permettendo l’organizzazione della campagna di promozione degli screening oncologici su tutto il territorio provinciale.

Anche in questa attività sarà fondamentale il ruolo e il supporto dei medici di medicina generale e delle Farmacie. Dopo la tappa catanese, il camper proseguirà il 7 maggio a Misterbianco con appuntamento in Piazza Milicia. Dal 9 al 14 maggio il camper farà invece sosta nei Comuni del Distretto sanitario di Palagonia:

il 9 maggio a Castel di Iudica, in Piazza Salvatore D’Acquisto

Le tappe successive e i dettagli delle sedi sono consultabili sul sito screening.aspct.it. Sul camper saranno eseguiti gratuitamente mammografie alle donne da 50 a 69 anni, pap test e HPV test alle donne da 25 a 64 anni.

È ancora possibile effettuare la prenotazione chiamando il numero verde dedicato agli screening oncologici dell’Asp di Catania 800894007.

Ai cittadini in fascia di età (donne e uomini da 50 a 69 anni) saranno, inoltre, distribuiti i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, che potranno essere riconsegnati nelle farmacie del Comune di abitazione.