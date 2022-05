UNICT – Guida per gli studenti 2022/23: quando e come immatricolarsi

Come immatricolarsi o iscriversi ad un corso dell'Università degli Studi di Catania? Lo chiarisce la Guida per gli studenti 2022/23. Tutte le informazioni utili.

Pubblicata, nelle scorse ore, l’edizione 2022/23 della Guida per gli studenti dell’Università degli Studi di Catania. Indicate, tra il resto, le modalità di immatricolazione e iscrizione. Ecco come dovranno procedere, nel dettaglio, gli interessati.

Immatricolazione e iscrizione: i termini

All’interno della nuova Guida per gli studenti si esplicita che le immatricolazioni e le iscrizioni presso l’Università degli Studi di Catania per l’anno accademico 2022/2023 prevedono, come sempre, dei termini da rispettare. In particolare:

per le immatricolazioni al primo anno (L, LM, LM a ciclo unico) di corsi a numero non programmato sarà possibile procedere tra il 18 luglio 2022 ed il 31 ottobre 2022 ;

(L, LM, LM a ciclo unico) sarà possibile procedere ; per le immatricolazioni i corsi a numero programmato il termine di apertura verrà esplicitato all’interno di specifici bandi di ammissione ;

; per le iscrizioni ad anni successivi al primo (L, LM, LM a ciclo unico) sarà possibile procedere tra il 18 luglio 2022 ed il 31 ottobre 2022.

Come iscriversi o immatricolarsi?

Resta da chiedersi come occorrerà procedere. Chiunque desideri immatricolarsi o iscriversi ai corsi di studio, dovrà seguire tutte le indicazioni contenute nei relativi Avvisi o Bandi pubblicati sul sito dell’Ateneo www.unict.it: bisognerà cliccare suDidattica> Immatricolazioni e iscrizioni. In questa sezione saranno presenti tutte le informazioni relative alla domanda di partecipazione, alle prove di accesso, alle scadenze e ad ogni altra procedura necessaria per formalizzare l’immatricolazione.

L’immatricolazione o l’iscrizione ad un corso di studio si effettua esclusivamente online, seguendo questi passaggi:

1. collegarsi alla propria pagina personale attraverso il “Portale studenti” del sito di Ateneo;

2. procedere con la compilazione online della domanda di immatricolazione o iscrizione, avendo cura di inserire tutti i dati richiesti;

3. stampare il bollettino di pagamento della quota fissa, che ammonta a 156 euro;

4. effettuare il pagamento secondo le modalità e le scadenze indicate;

5. allegare una propria fototessera in formato digitale.

Requisiti e OFA

All’interno della Guida per gli studenti si indica che per l’immatricolazione ad un corso di Laurea o ad un corso di Laurea magistrale a ciclo unico risulta necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore, oltre che un’adeguata preparazione iniziale.

I vari corsi prevedono altrettanti regolamenti, destinati a chiarire le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale. Nel caso in cui quest’ultima verifica non avesse esito positivo, si procederebbe con l’indicazione di specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da soddisfare durante il primo anno di corso.

Si precisa, infine, che i corsi a numero programmato prevedono che l’immatricolazione venga riservata soltanto a chi si è collocato utilmente nella graduatoria di merito, formulata sulla base del numero dei posti disponibili.